Новости

Илон Маск спорит с противниками завода Tesla в Германии 17:00
Вышел русский трейлер нового фильма про колли Лесси 16:49
Воробьев ввел для жителей Подмосковья новые доплаты и льготы 16:42
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера 16:33
Некоторых жителей Волоколамска и Серпухова освободят от платы за мусор 16:32
В Ростовской области сняли с мели сухогруз с зерном для Турции 16:29
В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело 16:27
Найдены следы "оружейников", живших за 11600 лет до нас 16:26
Минюст не нашел оснований для исключения ФБК из реестра иноагентов 16:11
Германия начала процесс отказа от угля 16:10
Согласована часть новой трассы М12 Москва-Казань 16:00
Жители частных домов в Подмосковье будут платить за мусор по факту вывоза 15:53
Житель Кузбасса взломал автомат с игрушками, чтобы раздать их детям 15:53
МИД РФ ответил Эрдогану на заявление о невыполнении обязательств по Сирии 15:27
В Европе запретили опасные краски для татуировок 15:26
Лидер лейбористов Ирландии пообещал выдворить военных США из Шеннона 15:21
На следующей неделе в Москве начнется настоящая зима 15:17
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала "Содержанки" 15:15
Как заставить "обочечников" ездить по правилам 15:14
В Волгограде школьник был ранен на занятиях по стрельбе 15:10
Мишустин назначил Приходько своим помощником 15:08
Пьяный житель Югры угнал машину, заблудился и вызвал на помощь полицию 14:59
Российский летчик рассказал о ЧП после перехвата воздушного разведчика 14:54
Названы составы на Матч звезд Единой лиги ВТБ 14:51
Басист Мэрилина Мэнсона Хуан Альдерете упал с велосипеда и впал в кому 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
29.01.2020 15:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жители частных домов в Подмосковье будут платить за мусор по факту вывоза

Текст: Ирина Рыбникова

Устранить все несправедливости и перекосы в системе оплаты за вывоз мусора поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев своим замам, отвечающим за ЖКХ. "Дайте людям возможность платить по факту вывоза - ровно за то количество, которое они произвели", - сказал губернатор, выступая с ежегодным обращением к жителям.

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства
Бирюков: Столица вдвое увеличит выделение полезных материалов из мусора

Это поручение, несомненно, порадует тех, кто живет в своих частных домах сезонно, приезжая только на лето. Человека по полгода не бывает дома, а счета за вывоз мусора ему аккуратно выставляются каждый месяц. И по двум адресам: и в постоянном, и в сезонном жилье. Некоторые граждане обращались в суд, доказывая, что не могут производить мусор в двух местах одновременно, но и судебная практика по мусорной реформе только складывается, поэтому где-то суды выносили решения в пользу истцов, а где-то - в пользу мусорных операторов. Теперь, кажется, в вопросе появилась ясность.

Также жители коттеджных поселков и индивидуальных жилых домов с этого года могут получить скидку на вывоз мусора в размере 20% - если будут придерживаться правил раздельного сбора отходов.

Экономика ЖКХ Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ
МО РФ: Все нравоучения США по Сирии появляются при поражении террористов
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без проверки знания языка
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку