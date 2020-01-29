Жители частных домов в Подмосковье будут платить за мусор по факту вывоза

Устранить все несправедливости и перекосы в системе оплаты за вывоз мусора поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев своим замам, отвечающим за ЖКХ. "Дайте людям возможность платить по факту вывоза - ровно за то количество, которое они произвели", - сказал губернатор, выступая с ежегодным обращением к жителям.

Это поручение, несомненно, порадует тех, кто живет в своих частных домах сезонно, приезжая только на лето. Человека по полгода не бывает дома, а счета за вывоз мусора ему аккуратно выставляются каждый месяц. И по двум адресам: и в постоянном, и в сезонном жилье. Некоторые граждане обращались в суд, доказывая, что не могут производить мусор в двух местах одновременно, но и судебная практика по мусорной реформе только складывается, поэтому где-то суды выносили решения в пользу истцов, а где-то - в пользу мусорных операторов. Теперь, кажется, в вопросе появилась ясность.

Также жители коттеджных поселков и индивидуальных жилых домов с этого года могут получить скидку на вывоз мусора в размере 20% - если будут придерживаться правил раздельного сбора отходов.