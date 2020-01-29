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29.01.2020 21:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Операция "Заслон"

Оперативный штаб правительства: как не пустить коронавирус в Россию
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8073)
На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, который возглавляет Татьяна Голикова, было принято решение о беспрецедентных мерах противодействия возможной эпидемии. В частности, Россия полностью закрывает сухопутные границы с Китаем в Дальневосточных регионах и максимально ограничивает авиа- и железнодорожное сообщение. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания штаба.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

На сегодняшний момент случаев выявления вируса 2019-nCoV на территории России не обнаружено. Однако, по словам вице-премьера, исключить возможность его завоза нельзя, случаи заболевания зарегистрированы, помимо Китая, уже в 17 странах, включая США, Австралию, Японию. Более того, в Японии, Вьетнаме и Германии зафиксированы первые случаи "незавозной" инфекции - заболели люди, не совершавшие поездку в Китай.

Фото: РИА Новости
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"Угроза увеличивается в связи с длительным инкубационным периодом заболевания, который, как сообщают китайские специалисты, продолжается в течение 14 дней. И в это время человек уже становится заразным", - отметила Голикова.

По ее словам, до момента изоляции на карантин города Ухань, откуда началась эпидемия, его покинуло, по расчетам, 5 миллионов человек. И любой из них может оказаться вирусоносителем.

Голикова объявила о дополнительных жестких мерах защиты от распространения инфекции. Большинство из них носят беспрецедентный характер.

Принято решение полностью закрыть сухопутные границы с Китаем в пяти Дальневосточных регионах: Приморье, Хабаровском крае, Забайкалье, Еврейской АО и Амурской области. Запрет предположительно будет действовать до 1 марта.

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Кроме того, вводится ограничение на авиа и железнодорожное сообщение. Вопрос о выполнении авиарейсов решится, когда Минтранс и МИД оценят, сколько россиян еще должны вернуться из Китая.

Что касается поездов, пока сохраняются железнодорожные маршруты из Москвы в Пекин и обратно. Все остальные приостанавливаются.

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости
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Усиливается также эпидемический контроль. Речь о людях с признаками заболевания, прибывших из Китая или имевших контакты с инфицированными.

По словам Голиковой, российские противоэпидемические службы поддерживают постоянный контакт с китайскими коллегами. Китайская сторона предоставляет полную и объективную информацию о развитии ситуации, отметила вице-премьер. Благодаря тому, что китайские вирусологи оперативно расшифровали и обнародовали геном нового вируса, нашим ученым из государственного научного центра "Вектор" удалось в очень сжатые сроки изготовить диагностическую систему для идентификации коронавируса.

Сейчас уже наработано достаточное количество тест-систем, они доставлены в 15 специализированных лабораторий, подведомственных Роспотребнадзору. В эти центры поступают анализы пациентов с подозрением на новую инфекцию.

"Сейчас мы готовы выполнять до 50 тысяч тестов в неделю. При необходимости сеть лабораторий будет расширена, и мы сможем проводить диагностику по 200 тысячам образцов в неделю", - отметила вице-премьер.

"Все предпринимаемые меры оправданы, и мы надеемся на их эффективность", - заявила по итогам заседания штаба глава Роспотребнадзора Анна Попова.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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