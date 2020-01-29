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29.01.2020 07:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии завели дело о подлоге при поставке оборудования в диспансер

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при поставке оборудования в онкодиспансер (часть 1 статьи 292 УК РФ). Его фигурантом стал начальник Управления капитального строительства (УКС) правительства республики.

Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
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Пресс-служба регионального СУ СК РФ сообщает, что 13 декабря прошлого года УКС и коммерческая организация заключили контракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для Республиканского онкологического диспансера. Сумма контракта - 96,7 миллиона рублей.

Через 11 дней начальник учреждения подписал и заверил печатью товарную накладную. В ней были ложные сведения о поставке и установке того самого оборудования. На основании этого документа фирме перевели деньги.

Тем временем глава Бурятии Алексей Цыденов поручил чиновникам УКС и минстроя оказать следователям содействие.

"Поручено в кратчайшие сроки предоставить всю необходимую документацию. Министерству здравоохранения проверить соответствие характеристик закупленного оборудования техническому заданию", - написал пресс-секретарь Цыденова Алексей Фишев в Facebook.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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