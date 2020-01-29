В Якутии "дети войны" впервые получат единовременные выплаты

В Якутии граждане, не достигшие совершеннолетия по состоянию на 3 сентября 1945 года, впервые получат единовременные выплаты как "дети войны" в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной.

В указе о единовременных выплатах в связи с 75-летием Победы, подписанном главой республики Айсеном Николаевым, перечислены семь категорий граждан. Наибольшие суммы - по 100 тысяч рублей - получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. "Детям войны", впервые включенным в такой указ, выплатят по три тысячи рублей.

По информации регионального министерства труда и социального развития, в республике сегодня проживают 81 участник войны, 27 жителей блокадного Ленинграда, более 690 вдов участников войны и 4,9 тысячи ветеранов тыла.

Людей, которые по возрасту могут получить установленный в 2018 году статус "детей войны", около 26 тысяч. Официально оформили такой статус 12,6 тысячи человек.