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29.01.2020 09:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии "дети войны" впервые получат единовременные выплаты

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии граждане, не достигшие совершеннолетия по состоянию на 3 сентября 1945 года, впервые получат единовременные выплаты как "дети войны" в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

В указе о единовременных выплатах в связи с 75-летием Победы, подписанном главой республики Айсеном Николаевым, перечислены семь категорий граждан. Наибольшие суммы - по 100 тысяч рублей - получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. "Детям войны", впервые включенным в такой указ, выплатят по три тысячи рублей.

По информации регионального министерства труда и социального развития, в республике сегодня проживают 81 участник войны, 27 жителей блокадного Ленинграда, более 690 вдов участников войны и 4,9 тысячи ветеранов тыла.

Людей, которые по возрасту могут получить установленный в 2018 году статус "детей войны", около 26 тысяч. Официально оформили такой статус 12,6 тысячи человек.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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