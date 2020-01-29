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29.01.2020 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане закрыли подпольное казино

Текст: Юлия Гарднер

В Магадане возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Его фигурантами стали двое мужчин 1996 и 1997 годов рождения.

По версии следствия, с 26 апреля прошлого года до 25 января нынешнего молодые люди вместе с тремя местными жителями "проводили незаконную игорную деятельность" в нежилом помещении дома по улице Гагарина.

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Во время обыска, прошедшего при участии полицейских и ОМОНа, был зафиксирован факт нарушения закона, изъято игровое оборудование и другие предметы, важные для следствия.

Один из молодых людей помещен под домашний арест, в ближайшее время меру пресечения определят его сообщнику.

"В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о незаконной деятельности трех участников указанной преступной группы было пресечено функционирование организованных ими игорных заведений, расположенных на улице Пушкина в областном центре, а также на улице Советской в поселке Ола", - сообщается на сайте областного СУ СК РФ.

Все дела объединены в одно производство.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан Борьба с азартными играми

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