В Магадане закрыли подпольное казино

В Магадане возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Его фигурантами стали двое мужчин 1996 и 1997 годов рождения.

По версии следствия, с 26 апреля прошлого года до 25 января нынешнего молодые люди вместе с тремя местными жителями "проводили незаконную игорную деятельность" в нежилом помещении дома по улице Гагарина.

Во время обыска, прошедшего при участии полицейских и ОМОНа, был зафиксирован факт нарушения закона, изъято игровое оборудование и другие предметы, важные для следствия.

Один из молодых людей помещен под домашний арест, в ближайшее время меру пресечения определят его сообщнику.

"В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о незаконной деятельности трех участников указанной преступной группы было пресечено функционирование организованных ими игорных заведений, расположенных на улице Пушкина в областном центре, а также на улице Советской в поселке Ола", - сообщается на сайте областного СУ СК РФ.

Все дела объединены в одно производство.