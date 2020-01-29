В Приморье официально запретили продажу снюсов несовершеннолетним

Депутаты Законодательного Собрания Приморья запретили продажу снюсов несовершеннолетним и установили административную ответственность за нарушение запрета, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Размер штрафов, которые грозят недобросовестным предпринимателям, достигает 500 тысяч рублей.

От действия торговцев уже пострадали несколько подростков, поэтому требуются жесткие меры, считают в регионе. Инициатива в принятии закона принадлежит губернатору Олегу Кожемяко. Ранее он поручил создать штаб по координации борьбы с опасными смесями. Его члены проводят профилактические мероприятия в школах, рейды и контрольные закупки.

- В феврале в муниципальных образованиях края пройдут большие родительские собрания, во время которых перед присутствующими выступят специалисты в области медицинской профилактики, они расскажут о вреде снюсов. Готовятся информационные памятки, которые будут распространяться в образовательных учреждениях, - уточнила возглавляющая штаб заместитель председателя правительства Приморья - министр образования Наталья Бондаренко.