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29.01.2020 09:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье официально запретили продажу снюсов несовершеннолетним

Текст: Ольга Журман

Депутаты Законодательного Собрания Приморья запретили продажу снюсов несовершеннолетним и установили административную ответственность за нарушение запрета, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Размер штрафов, которые грозят недобросовестным предпринимателям, достигает 500 тысяч рублей.

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От действия торговцев уже пострадали несколько подростков, поэтому требуются жесткие меры, считают в регионе. Инициатива в принятии закона принадлежит губернатору Олегу Кожемяко. Ранее он поручил создать штаб по координации борьбы с опасными смесями. Его члены проводят профилактические мероприятия в школах, рейды и контрольные закупки.

- В феврале в муниципальных образованиях края пройдут большие родительские собрания, во время которых перед присутствующими выступят специалисты в области медицинской профилактики, они расскажут о вреде снюсов. Готовятся информационные памятки, которые будут распространяться в образовательных учреждениях, - уточнила возглавляющая штаб заместитель председателя правительства Приморья - министр образования Наталья Бондаренко.

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