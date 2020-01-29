В Приморском океанариуме рыбы устроили "террор" соседям по аквариуму

Сотрудникам Приморского океанариума пришлось принимать меры против агрессивных рыб-хищников кобий, которые отбирали еду у соседей.

В пресс-службе научно-образовательного комплекса рассказали, что кобии поселились в аквариуме "Океанская бездна" в конце 2018 года, будучи малышами. Но даже тогда, едва достигнув 30 сантиметров роста, они уже проявляли свой плохой характер: во время кормления кусали водолазов за пальцы и щеки. Как и предполагали биологи, это были "детские шалости". За год рыбы выросли до метра и больше и стали еще агрессивнее. Теперь они еще и отбирали еду у соседей. Особенно доставалось скатам нари-нари и яванским бычерылам.

- Агрессия - заложенная природой поведенческая установка кобий, - приводит пресс-служба слова водолаза, старшего специалиста отдела содержания гидробионтов тропических морей Александра Волкова. - Адаптируя хищников, мы меняем их пищевые привычки - они принимают готовый корм из рук человека и не охотятся на соседей по аквариуму. Но природная злобность кобий с возрастом только растет.

Чтобы как-то урегулировать "конфликт", в океанариуме придумали изменить схему кормления. Теперь кобии получают еду на час-полтора раньше остальных рыб.

Как пояснил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов, время вычислили опытным путем: хищная рыба успевает успокоиться и понять, что она наелась.

За одно кормление 40 кобий съедают 15-18 килограммов рыбы - гольца и наваги.