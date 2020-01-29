В Сахалинской области создадут министерство государственного управления

С 1 февраля в Сахалинской области начнет работать министерство государственного управления. Его главой станет Юлия Рокотянская, ранее занимавшая пост директора департамента корпоративного университета компании "РУСАЛ", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Основой для создания нового ведомства стал департамент кадровой политики. Новый статус не отменяет его функций по разработке нормативно-правовых актов, приему кадров, оформлению трудовых отношений. К ним добавятся полномочия, связанные с системой мотивации труда, стимулированием персонала.

Министерству госуправления также предстоит совместно с министерством цифрового развития заниматься анализом KPI - ключевых показателей эффективности, по которым будет оцениваться работа чиновников. От успешности выполнения поставленных перед госслужащими задач будет напрямую зависеть их доход. Одним из основных показателей должно стать доверие островитян к власти.

В обязанности нового министерства также войдут оценка и обучение персонала, разработка учебных программ.