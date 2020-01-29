Глава Чувашии уволен в связи с утратой доверия

"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента РФ", - говорится в указе, размещенном на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Николаев, с которым Путин в этот же день провел встречу. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Николаев - депутат Госдумы от "Справедливой России", ему 50 лет, родом из Чувашии.

После своего назначения Николаев назвал главной проблемой региона низкий уровень доходов. Реализация национальных проектов и решение задач, поставленных президентом, станут одним из приоритетов в его работе на посту врио руководителя республики, заявил он в интервью ТАСС. Говоря о политике своего предшественника, он отметил: "Что-то будет пересматриваться, что-то лучшее, естественно, будет оставляться. Это мне кажется правильной тактикой ".

Врио главы Чувашии стал депутат Госдумы Олег Николаев

Напомним, что отставке прежнего главы региона Михаила Игнатьева предшествовало два публичных скандала. Так, на праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах тогда еще глава региона призывал провластные СМИ "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. Позже он извинился за это высказывание. Еще через несколько дней в соцсетях и СМИ начало расходиться видео, на котором Игнатьев "подшутил" над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новых служебных машин. В пресс-службе Игнатьева назвали эпизод всего лишь дружеским шутливым жестом. Но в МЧС шутку не оценили, назвав такое поведение недопустимым. Отреагировали на инцидент и в "Единой России": во вторник президиум генсовета исключил Игнатьева из партии.