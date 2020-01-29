Глава Чувашии уволен в связи с утратой доверия

"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента РФ", - говорится в указе, размещенном на сайте Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Николаев, с которым Путин в этот же день провел встречу. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Николаев - депутат Госдумы от "Справедливой России", ему 50 лет, родом из Чувашии.
После своего назначения Николаев назвал главной проблемой региона низкий уровень доходов. Реализация национальных проектов и решение задач, поставленных президентом, станут одним из приоритетов в его работе на посту врио руководителя республики, заявил он в интервью ТАСС. Говоря о политике своего предшественника, он отметил: "Что-то будет пересматриваться, что-то лучшее, естественно, будет оставляться. Это мне кажется правильной тактикой ".
Напомним, что отставке прежнего главы региона Михаила Игнатьева предшествовало два публичных скандала. Так, на праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах тогда еще глава региона призывал провластные СМИ "мочить" журналистов и блогеров, критикующих власть. Позже он извинился за это высказывание. Еще через несколько дней в соцсетях и СМИ начало расходиться видео, на котором Игнатьев "подшутил" над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новых служебных машин. В пресс-службе Игнатьева назвали эпизод всего лишь дружеским шутливым жестом. Но в МЧС шутку не оценили, назвав такое поведение недопустимым. Отреагировали на инцидент и в "Единой России": во вторник президиум генсовета исключил Игнатьева из партии.