Еще в конце декабря 2019 года нижегородский филиал "Российской газеты" заключил с администрацией Советского района Нижнего Новгорода соглашение о намерениях по формированию доступной среды.

Проще говоря, газета и чиновники будут делать все, что в их силах, чтобы горожане имели возможности для оздоровительной ходьбы. Сотрудники нижегородского филиала "РГ" подарили местным активисткам палки для скандинавской ходьбы, а взамен попросили женщин регулярно приходить за свежим номеров газеты в администрацию.

- Активистки - члены клуба скандинавской ходьбы - это наши глаза, - подчеркнул глава администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев, подводя первые итоги начинания. - Во время прогулок они фиксируют нарушения и сообщают о них в администрацию. А тут еще у каждой новые палки появились, поэтому активность их лишь усилилась. Так что наши женщины приносят пользу не только своему здоровью. У нас, кстати, есть открытый чат в мессенджере, куда они регулярно пишут свои замечания.

Директор нижегородского филиала "Российской газеты" Александр Сысоев добавил, что активистки делятся всем интересным и красивым, что есть в районе, и именно с их помощью будут подготовлены новые тропинки для комфортной ходьбы.

- Наш красивый город имеет полное право быть пешеходным, - подчеркнул Александр Сысоев. - А еще ждем от вас предложений, какие еще полезные мероприятия мы могли бы подготовить для вас. Например, организовать поход в типографию, провести мастер-класс по пользованию смартфонами.

Организатор клуба спортивной ходьбы Ольга Кроткова добавила, что вышедший на трек человек более мотивирован к выполнению упражнений, если имеет ежедневную зримую цель.

- Получение свежего номера "Российской газеты", да еще по льготной подписке, и может стать такой целью, - резюмировала Ольга Кроткова. - А еще плюсом - бесплатные занятия с инструктором по ходьбе. И, обратите внимание, наши ряды ширятся, что чрезвычайно радует. Еще немаловажно то, что люди будут читать правильную газету с достоверной информацией.

Кстати

Ранее нижегородский филиал "РГ" подписал такие же соглашения по формированию доступной среды с администрацией Нижегородского района, на очереди - Канавинский. Заинтересовались темой скандинавской ходьбы за "Российской газетой" и в Ижевске.