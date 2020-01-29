Нижний Новгород украсят работы юных фотографов

Информационные табло десятков "умных остановок", более трехсот инфоэкранов в салонах маршрутных такси, электронные уличные билборды и видеостенды в общественных пространствах Нижнего Новгорода в течение восьми-девяти месяцев будут демонстрировать фотографии нижегородских школьников - участников масштабной фотовыставки "Я вижу Нижний Новгород", приуроченной к 800-летию города.

В выставке фотографий школьников будут представлены примерно 2500 снимков. Фото: Мария Волкова