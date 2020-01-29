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29.01.2020 20:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На остановке покажут фокус

Нижний Новгород украсят работы юных фотографов
Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
Информационные табло десятков "умных остановок", более трехсот инфоэкранов в салонах маршрутных такси, электронные уличные билборды и видеостенды в общественных пространствах Нижнего Новгорода в течение восьми-девяти месяцев будут демонстрировать фотографии нижегородских школьников - участников масштабной фотовыставки "Я вижу Нижний Новгород", приуроченной к 800-летию города.
В выставке фотографий школьников будут представлены примерно 2500 снимков. Фото: Мария Волкова В выставке фотографий школьников будут представлены примерно 2500 снимков. Фото: Мария Волкова
В выставке фотографий школьников будут представлены примерно 2500 снимков. Фото: Мария Волкова

Свой юбилей Нижний Новгород будет отмечать в 2021 году, и сейчас полным ходом идет подготовка к нему. Фотовыставка - первая из пяти частей проекта "Я открываю Нижний Новгород", реализуемого фондом "Земля Нижегородская".

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