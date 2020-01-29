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29.01.2020 12:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саратовский НПЗ подвел итоги благотворительной программы

На Саратовском НПЗ (входит в ПАО "НК "Роснефть") подвели итоги реализации благотворительной программы в 2019 году. Финансовая помощь была оказана 12 организациям, имеющим большое социальное значение для региона.
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть" Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть"
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть"

Особое внимание уделялось поддержке проектов по улучшению качества жизни детей и подростков в сфере здравоохранения, спорта и в социальной сфере. Благотворительную помощь в прошлом году получили комплексный центр социального обслуживания населения Саратовского района, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возвращение", областная клиническая психиатрическая больница, школы олимпийского резерва по нескольким спортивным дисциплинам и другие организации.

Областной детский противотуберкулезный санаторий для детей участвует в программе предприятия второй год. Благотворительные средства были направлены на реконструкцию корпуса столовой и лечебно-физкультурного комплекса (ЛФК). Уже проведен ремонт зала для занятий лечебной физкультурой, выполнен капремонт кровли, фасада здания, установлены новые окна, освещение и вентиляция, пожарная и охранная сигнализация. В настоящее время проводится реконструкция помещения столовой. Для маломобильных пациентов планируется оборудовать крыльцо с подъемником. Кроме того, предусматривается и благоустройство прилегающей территории.

Саратовские нефтяники также участвуют и в просветительской работе. Специалисты Саратовского НПЗ провели для пациентов санатория интерактивные уроки по экологии и культуре личной безопасности. На занятиях ребята вспомнили основные принципы безопасного поведения дома и на улице, узнали о природоохранной программе предприятия и компании "Роснефть", а также о том, как они сами могут заботиться о природе. Дети познакомились с настоящими пожарными, приняли участие в конкурсе рисунков. Подобные же познавательные уроки специалисты завода провели и в других детских учреждениях: подшефном центре "Возвращение", Доме культуры национального творчества, центре социального обслуживания Саратовского района. А воспитанники Дома культуры еще побывали на экскурсии в музее предприятия.

В наступившем году для юных жителей города и области специалисты завода также подготовили несколько интересных и познавательных мероприятий.

Постоянную помощь Саратовский НПЗ оказывает спортивным школам и общественным спортивным организациям. За счет благотворительных средств, школой олимпийского резерва по хоккею "Кристалл" приобретены спортивный инвентарь и экипировка для юных спортсменов из многодетных и малообеспеченных семей. Школа олимпийского резерва № 3 Саратова с помощью завода смогла купить оборудование для укладки лыжных трасс. Также в 2019 году выделены средства на устройство спортивной площадки на стадионе "Волга" в Заводском районе города и на ремонт помещений в спортивном комплексе "Строитель".

В социально-реабилитационном центре "Возвращение" и комплексном центре социального обслуживания населения Саратовского района благодаря помощи предприятия теперь появятся компьютерные классы. В комплексном центре социального обслуживания населения Саратовского района на этом оборудовании азам обращения с компьютерами будут обучать инвалидов и пенсионеров.

Поддержало предприятие и организацию ветеранов Заводского района Саратова, перечислив благотворительные средства. Постоянная поддержка оказывается и Совету ветеранов предприятия, в котором насчитывается более 800 человек.

В прошлом году на Саратовском НПЗ был дан старт серии благотворительных мероприятий нового формата - интеллектуальных игр разной тематики. Для саратовцев, проходящих реабилитацию в центре адаптации и реабилитации инвалидов "Парус надежды" и представителей саратовской региональной общественной организации инвалидов "Ты не один" была проведена игра, посвященная нефтяной отрасли. В этом году специалисты Саратовского НПЗ подготовили новую игру, посвященную Великой Отечественной войне и вкладу завода в Победу нашего народа.

Сами работники предприятия также активно участвуют в благотворительности. В прошлом году ко Дню знаний коллектив Саратовского НПЗ принял участие в благотворительной акции "Тропинка к школе", чтобы поддержать малообеспеченные семьи, проживающие в сельской местности. Для школьников были приобретены канцтовары и школьные рюкзаки. Заводчане подарили школьные принадлежности и первоклассникам, которые проходят реабилитацию в социальном центре "Возвращение". Постоянно работники предприятия перечисляют средства на лечение тяжелобольных детей, собирают одежду, обувь и игрушки для малообеспеченных семей.

Благотворительные проекты Саратовского НПЗ получили высокую оценку на уровне компании "Роснефть". В 2019 году завод стал победителем в корпоративном конкурсе "Лучшая социальная инициатива" в номинации "Благотворительность". Награду получил проект "Дерево доброты", который реализуется совместно с профсоюзной организацией. Цель этой акции - адресная помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Как отметили на предприятии, в наступившем 2020 году благотворительная программа Саратовского НПЗ будет продолжена.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть"

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