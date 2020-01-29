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29.01.2020 09:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Помощь нужна врачу

В Башкирии медики "скорой" боятся выезжать на вызовы
Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 18(8072)
В Башкирии участились случаи нападения на медицинских работников. После них пострадавшие врачи порой месяцами лечатся и потом зачастую уходят из профессии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы часто выезжаем на вызов поодиночке. А пациенты нередко агрессивные. Страшно работать, - признается председатель профкома станции скорой медицинской помощи Стерлитамака, старший фельдшер Лариса Галиакберова.

СК начал проверку по факту нападения на врача "скорой" в Уфе

Один из последних случаев нападения на медиков в Башкирии произошел ранним утром 27 января. Двух фельдшеров, молодых девушек, учалинской горбольницы отправили на срочный вызов в село к умирающему мужчине, страдающему почечной недостаточностью. Однако на месте выяснилось: пациент в помощи медиков не нуждается. Вызвала же скорую пьяная женщина, она требовала срочно отвезти ее в город. Когда девушки попытались уйти, хозяйка перешла в нападение: ударила фельдшера стулом, а затем, выбежав на улицу, стала бить по машине скорой помощи.

В итоге в учалинскую городскую больницу в качестве пациента доставили медика, у которой диагностировали ушиб позвоночника. Травму оформили как производственную. По факту нападения полиция проводит проверку.

3 января в Уфе пьяная компания напала на врача и медбрата, которые приехали на вызов к пациенту. Врачу удалось выбежать из квартиры, а второму медику не повезло: его пинали, душили и били по голове. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

На Камчатке пациентка психдиспансера напала с ножом на медсестру

Но накажут ли людей, напавших на врачей, неизвестно.

- Правоохранительные органы, суды и прокуратура крайне неохотно рассматривают дела о нападении на медработников, - считает юрист республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Илья Дмитриев. - В моей практике - единицы дел, когда удается добиться справедливого наказания для обидчика. А вот дел, которые рассматриваются годами, масса.

К примеру, в феврале 2019 года буйный пациент напал на фельдшера скорой помощи Уфы, медик получила травмы обеих кистей, два месяца пробыла на больничном. Но уголовное дело возбудили только через полгода, а в ноябре приостановили.

Как отметили в республиканской организации профсоюза работников здравоохранения, необходимо создать условия, чтобы медики чувствовали свою защищенность. Иначе кадров в профессии не останется. Для этого необходимо приравнять их наравне с сотрудниками силовых структур к спецсубъектам права. Ведь человека, оскорбившего стража порядка при исполнении, могут приговорить к штрафу до 200 тысяч рублей, а за посягательство на жизнь полицейского - к 20 годам колонии. Да и расследуются такие дела в особом порядке.

Справка "РГ"

По данным МВД по РБ за девять месяцев 2019 года в Башкирии в отношении работников здравоохранения совершено 25 преступлений, связанных с нападением на медиков. 17 уголовных дел возбуждено по статье "Угроза убийства и причинение тяжкого вреда здоровью".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Нападения на медиков

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