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29.01.2020 13:15
Проект: В регионах

Жилье для востребованных

"Уралкалий" начал строительство второй очереди домов для сотрудников
Текст: Александр Шестаков
Российская газета - Неделя - Пермский край № 18(8072)
В Березниках началось строительство второй очереди жилого комплекса "Малахит" для сотрудников группы "Уралкалий". Два девятиэтажных дома на 280 квартир общей площадью почти 19 тысяч квадратных метров будут расположены на перекрестке улиц Парижской Коммуны и Ломоносова.
Проект предусматривает комплексную застройку жилого квартала. Фото: ПАО "Уралкалий" Проект предусматривает комплексную застройку жилого квартала. Фото: ПАО "Уралкалий"
Проект предусматривает комплексную застройку жилого квартала. Фото: ПАО "Уралкалий"

В новых домах планируются квартиры четырех типов: 40 однокомнатных площадью до 35,5 квадратных метра, 100 двухкомнатных площадью до 57,4 квадрата, 118 трехкомнатных площадью до 81,4 квадратных метра и 22 четырехкомнатных площадью до 101,9 квадратных метра. Благодаря технологии монолитно-каркасного строительства собственники жилья при необходимости смогут произвести перепланировку и увеличить полезное пространство квартир. На первых этажах зданий будут выделены помещения для колясок и велосипедов.

Проект предусматривает комплексную застройку жилого квартала: огороженные внутридомовые территории оборудуют зонами отдыха для детей и взрослых, в том числе спортивными площадками. За жилым комплексом разместится вместительная автомобильная парковка.

- По инициативе "Уралкалия" в Березниках и Соликамске ведется строительство восьми жилых домов на 730 квартир общей площадью около 49 тысяч квадратных метров, - отметил директор по капитальному строительству ПАО "Уралкалий" Игорь Сенокосов. - Нам важно, чтобы новые дома соответствовали современным требованиям качества, комфорта и безопасности.

Реализация жилищной программы для сотрудников группы "Уралкалий" - одно из приоритетных направлений социальной политики компании. Приобрести квартиры в корпоративных домах работники смогут на льготных условиях: компания будет ежемесячно компенсировать проценты по ипотеке в течение 10 лет. Приоритетное право на приобретение квартиры в соответствии с программой улучшения жилищных условий будут иметь представители остродефицитных и наиболее востребованных в группе специальностей.

Справка "РГ"

Генеральный подрядчик строительства - компания "ГКМ инжиниринг", застройщик - Соликамский строительный трест. Жилищное строительство первой очереди для сотрудников группы "Уралкалий" в Березниках началось в 2018 году на улице Ломоносова. Здесь возводятся два жилых дома переменной этажности (пять и восемь этажей) на 100 квартир.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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