"Уралкалий" начал строительство второй очереди домов для сотрудников

В новых домах планируются квартиры четырех типов: 40 однокомнатных площадью до 35,5 квадратных метра, 100 двухкомнатных площадью до 57,4 квадрата, 118 трехкомнатных площадью до 81,4 квадратных метра и 22 четырехкомнатных площадью до 101,9 квадратных метра. Благодаря технологии монолитно-каркасного строительства собственники жилья при необходимости смогут произвести перепланировку и увеличить полезное пространство квартир. На первых этажах зданий будут выделены помещения для колясок и велосипедов.
Проект предусматривает комплексную застройку жилого квартала: огороженные внутридомовые территории оборудуют зонами отдыха для детей и взрослых, в том числе спортивными площадками. За жилым комплексом разместится вместительная автомобильная парковка.
- По инициативе "Уралкалия" в Березниках и Соликамске ведется строительство восьми жилых домов на 730 квартир общей площадью около 49 тысяч квадратных метров, - отметил директор по капитальному строительству ПАО "Уралкалий" Игорь Сенокосов. - Нам важно, чтобы новые дома соответствовали современным требованиям качества, комфорта и безопасности.
Реализация жилищной программы для сотрудников группы "Уралкалий" - одно из приоритетных направлений социальной политики компании. Приобрести квартиры в корпоративных домах работники смогут на льготных условиях: компания будет ежемесячно компенсировать проценты по ипотеке в течение 10 лет. Приоритетное право на приобретение квартиры в соответствии с программой улучшения жилищных условий будут иметь представители остродефицитных и наиболее востребованных в группе специальностей.
Справка "РГ"
Генеральный подрядчик строительства - компания "ГКМ инжиниринг", застройщик - Соликамский строительный трест. Жилищное строительство первой очереди для сотрудников группы "Уралкалий" в Березниках началось в 2018 году на улице Ломоносова. Здесь возводятся два жилых дома переменной этажности (пять и восемь этажей) на 100 квартир.