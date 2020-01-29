Жители Башкирии стали чаще брать потребительские кредиты, совершать рискованные финансовые операции и вкладывать сбережения в сомнительные предприятия. И хотя, по оценке представителей Банка России, финансовым пирамидам граждане теперь доверяют меньше, каждый четвертый заемщик сегодня рискует попасть в сети "черных кредиторов" либо нелегального форекс-брокера.

Долг по-черному

О любви жителей региона брать деньги в долг свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй: в прошлом году четырехмиллионное население республики оформило почти 680 тысяч потребкредитов, что на 5,4 процента больше, чем в 2018 году. В итоге Башкирия заняла четвертое место в стране по количеству выданных займов, уступив по этим показателям лишь Москве, Подмосковью и Краснодарскому краю.

Однако сегодня кредит дают не всем. И здесь на сцену выходят нелегальные "черные" кредиторы. Это ростовщики и компании, не имеющие либо лишенные специальной лицензии Банка России, а также фирмы, зарегистрированные за рубежом.

Но главная опасность нелегалов в том, что они не соблюдают законодательство, не ограничивают свои процентные ставки и часто не чураются прибегать к преступным схемам.

Так, к примеру, еще два года назад жители Бирского района начали писать жалобы во все инстанции на местного индивидуального предпринимателя, который загнал сельчан в долги. Ростовщик давал небольшие займы - по пять-десять тысяч рублей - под расписку. Часто люди даже не интересовались, под какой процент. Многие не успевали вовремя расплатиться, но ростовщик никого не торопил, а через год-два обращался в суд. К этому времени сумма долга в десятки раз превышала первоначальную: к примеру, брали пять тысяч рублей - через два года уже должны отдать 190 тысяч. Суд вставал на сторону кредитора, и в его пользу деньги удерживали с пенсий и зарплат обманутых сельчан. И только в прошлом году сотрудники прокуратуры, выявив этот факт, заявили: мужчина не имел права выдавать микрозаймы.

- Проверка показала, что предприниматель занимался этой деятельностью с 2007 года и ежемесячно начислял на займы 15 процентов от долга. За это время его клиентами стали более 300 человек, на которых мужчина заработал свыше пяти миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Башкирии.

Суд признал деятельность предпринимателя незаконной и запретил ее, а мужчину вынудили закрыть ИП. А сколько еще нелегальных процентщиков продолжают незаконно работать в районах республики, неизвестно.

Ростовщичество - это лишь одна из форм нелегальных кредиторов. Есть среди них и те, кто просит предоплату за получение займа (например, за проверку кредитной истории, комиссию, страховку, услуги нотариуса или членский взнос за вступление в кооператив), а затем исчезают. Бывали случаи, когда мошенники, получив полный пакет документов, брали кредиты от имени своих клиентов. Либо подменяли договор, где указана, например, иная сумма, процент или срок возврата. Поэтому ЦБ советует не соблазняться заманчивыми предложениями, до подписания договора проконсультироваться с юристом и внимательно читать все бумаги.

- Проверить, легально ли работает кредитор, можно на сайте ЦБ в справочнике участников финансового рынка. Если там его нет, следует обратиться в правоохранительные органы либо в интернет-приемную Банка России, - уточнили в региональном отделении ЦБ РФ.

Сомнительная биржа

Сравнительно новый, но набирающий обороты способ мошенничества - псевдоброкерство. Эта деятельность не имеет отношения к форекс-рынку.

Немало жителей Башкирии попались на эту удочку. Так, в прошлом году полиция сообщила о задержании четырех руководителей фирмы по предоставлению услуг бизнес-консалтинга, которая привлекала деньги граждан под видом финансовых сделок на бирже.

Будущих жертв находили на сайтах по поиску работы, убеждали, что заработать на электронных биржевых торгах легко и устанавливали им специальное приложение на компьютере. Клиенты, получив первые положительные результаты, верили, что играют на "бирже". Они брали кредиты, закладывали квартиры, чтобы делать очередные ставки, надеясь выручить хорошие деньги. В конце концов, проигрывали все. В действительности же, как установило следствие, все операции производились на сайте, где мошенники имитировали торговую площадку: реальные деньги сразу уходили на личный счет менеджера. То есть людей просто обманывали.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию поступило около 70 заявлений от потерпевших, которые вложили в игру на бирже от 300 тысяч до шести миллионов рублей. В общей сложности они потеряли свыше 50 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере".

- В интернете свои брокерские услуги предлагают десятки и сотни различных фирм. Большинство из них зарегистрированы за пределами России, то есть их деятельность на территории РФ запрещена. До декабря прошлого года на всю страну было всего восемь форекс-дилеров, лицензированных ЦБ РФ, затем четыре из них исключили из реестра, - отметил замначальника отдела безопасности и защиты информации регионального отделения Банка России Наиль Габидуллин.

Но, как отмечает эксперт, даже реальная торговля на рынке Форекс - это всегда риск: шансов потерять все значительно больше, чем сорвать куш.

Остались под "обломками"

Больше всего жертв остается после обрушения финансовых пирамид, которые в республике чаще всего действуют под видом потребительских кооперативов и обществ с ограниченной ответственностью. В 2019 году в Башкирии выявили 11 таких организаций.

А весной прошлого года под "обломками" кредитного потребительского кооператива "Инвестсоцвклад" (прежние названия - "Социнвествклад" и "Соцвклад") остались более четырех тысяч граждан. По предварительным оценкам, они потеряли свыше двух миллиардов рублей. Соответствующей лицензии у организации не было.

- Потребительские кооперативы не находятся под надзором ЦБ РФ и не имеют права заниматься финансовой деятельностью. "Инвестсоцвклад" маскировался под банк, его руководство неоднократно привлекали к административной ответственности. Но кооператив просто менял название и по-прежнему принимал деньги у пайщиков, выполняя обязательства за счет вновь привлеченных клиентов. Пока не было жалоб от пайщиков, у правоохранителей были связаны руки. Лишь когда пирамида зашаталась, руководителя кооператива арестовали, - уточнил Наиль Габидуллин.

Только вот не все жертвы этой и других махинаций вынесли урок: некоторые уже вложились в другое сомнительное предприятие в надежде успеть вытащить деньги до "обрушения". Однако есть и те, кто действительно искренне верил обещаниям мошенников.

- Только граждане могут заметить мошеннические схемы на начальной стадии на интернет-ресурсах и в соцсетях. Поэтому мы призываем всех, кто обнаружил нелегальных участников рынка, сообщать о них регулятору, - говорит управляющий региональным отделением Банка России Марат Кашапов.

По его словам, в ближайшем будущем в Уголовный кодекс планируется внести поправки, предусматривающие специальную ответственность для нелегальных кредиторов и значительное увеличение штрафов.

Как уберечься от обмана?

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Справка "РГ"

За девять месяцев 2019 года ЦБ РФ выявил 50 организаций, которые нелегально действовали на территории Башкирии, 36 - это "черные кредиторы".

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