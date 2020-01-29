В Башкирии в 2020 году ожидается ряд изменений в сфере образования

Систему образования республики в этом году ждут значительные изменения. Новшества коснутся вопросов сдачи ЕГЭ, организации бесплатного горячего питания для младших классов и многих других. Обо всех новациях рассказал на деловом завтраке в "РГ" министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Айбулат Хажин: 75 процентов кружков и секций в домах детского творчества, школах и других детских организациях по-прежнему будут бесплатными Фото: Петр Коннов/РГ

Айбулат Вакилович, одиннадцатиклассники до 1 февраля должны определиться с предметами и подать заявление на участие в едином госэкзамене. Что будет, если ребенок не успеет это сделать?

Айбулат Хажин: Действительно, определиться с выбором и сдать документы нужно в своей школе до первого февраля.

После этой даты заявление примут лишь у тех, кто документально подтвердит, что по уважительной причине не смог сделать это (например, из-за болезни). Документы в таком случае нужно подавать в государственную экзаменационную комиссию РБ, но не позднее, чем за две недели до начала каждого экзамена. Досрочный этап стартует уже 20 марта.

Так что подать документы нужно на этой неделе. Иначе придется сдавать ЕГЭ в следующем году, а как показывает практика, за год багаж знаний у ребят существенно уменьшается. Результаты экзаменов не всегда такие, как хотелось бы.

В этом году планируются изменения в процедуре сдачи итоговых экзаменов?

Айбулат Хажин: Что касается содержательной части ЕГЭ, особых изменений нет. В обязательный перечень экзаменов по-прежнему входят русский язык и математика.

Однако в этом году итоговые испытания начнутся чуть раньше: 25 мая пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. Последний звонок для школьников, соответственно, пройдет на два дня раньше.

С этого года мы в штатном режиме запускаем печать контрольно-измерительных материалов (КИМ) прямо в аудитории, где проходит экзамен. Прошлогодняя апробация показала: так дешевле, быстрее и безопаснее.

Теперь материалы передаются по защищенному каналу связи и распечатываются на глазах у детей. После окончания ЕГЭ в пункте проведения экзамена сканируются работы и так же по защищенному каналу связи передаются в региональный центр обработки информации. К этому моменту КИМы уже обезличены (нет указания ни муниципалитетов, ни тем более фамилии ученика).

Больше изменений в основном госэкзамене (ОГЭ). Дело в том, что нынешние девятиклассники - первый выпуск, который учился по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), потому и требования другие.

Изменилось содержание КИМов: в практико-ориентированной части по физике и химии ребятам предложат выполнить лабораторную или практическую работу. Однако примеры новых контрольно-измерительных материалов разместили на официальном сайте Федерального института педагогических измерений еще два года назад. У детей было время подготовиться, сделав упор на практическую подготовку.

Как и прежде, ребята будут сдавать четыре экзамена, из которых русский и математика - обязательные.Выбор нужно сделать до первого марта.

Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников пройдет в феврале. Это возможность продемонстрировать навыки владения языком, умение аргументировать выводы, показать эрудированность и начитанность.

Помимо экзаменов многих родителей школьников беспокоит вопрос, что будет с бесплатными кружками в связи с появлением специальных сертификатов на допобразование?

Айбулта Хажин: Многие просто до сих пор не разобрались в сути новшества. На самом деле для детей, которые посещают бесплатные кружки, ничего не изменится. Зато родители ребят из коммерческих секций смогут сэкономить.

Так, на специальном портале р02.навигатор.дети родители могут зарегистрироваться и выбрать секции и кружки рядом с домом. Выбрать есть из чего: сегодня на портале 492 организации, предоставляющие услуги допобразования.

Затем следует там же, на портале, оформить электронный сертификат на своего ребенка. Стоит уточнить: на самом деле сертификата два. Их получит каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет.

Первый - документ учета, который позволит отслеживать, какие занятия посещает его владелец. Второй содержит номинал 8800 рублей на год обучения. К примеру, занятия по самому популярному направлению "робототехника" оцениваются в 12-14 тысяч рублей в год. Но доплачивать родителям не придется: недостающую сумму компенсирует муниципалитет. В то же время есть кружки стоимостью в 1,8 тысячи рублей. И тогда сумму сертификата можно направить на несколько направлений.

Но даже если средства ушли только на один кружок, расстраиваться не стоит. 75 процентов кружков и секций в домах детского творчества, школах и других детских организациях по-прежнему будут бесплатными. То есть средства сертификата для них не нужны.

Многие родители задают вопрос: "Что делать, если места в "платных" группах уже заняты?" Все очень просто: необходимо там же, на портале, оставить заявку, чтобы открыли дополнительную группу.

Поймите: мы внедряем сертификат не только для того, чтобы помочь семьям с оплатой кружков. В первую очередь мы хотим получить реальную информацию о количестве ребят, занимающихся в различных секциях и творческих группах, понять, какие направления пользуются спросом, чтобы при необходимости развивать именно их.

Еще одно новшество, которое активно обсуждают родители школьников, - бесплатное горячее питание в младших классах. Можно надеяться, что дети смогут получать его уже с нового учебного года?

Айбулат Хажин: О важности обеспечения детей горячим питанием в школах и говорить не приходится. Мы подсчитали, что на организацию бесплатного качественного горячего питания школьников потребуется около 1,6 миллиарда рублей в год. Большая часть школ уже имеет оборудованные пищеблоки, где организовано горячее питание детей. Сложности пока возникают только в малокомплектных школах, где для детей (а это всего 20 - 30 человек) организовано подвозное питание. С руководством каждой из них проработаем вопрос индивидуально. Сейчас мы обсуждаем совместно с муниципалитетами возможность организации и готовности ввести бесплатное питание младших школьников в этом году.

Ключевой вопрос

Айбулат Вакилович, в сфере образования у родителей вопросов всегда больше, чем ответов. И руководство школ, районных и городских отделов образования не всегда дают грамотные, компетентные ответы? Где же их можно получить, причем оперативно?

Айбулат Хажин: Сегодня есть достаточно много механизмов получения ответов, начиная с социальных сетей, где есть группа министерства образования РБ, заканчивая "горячими линиями" по всевозможным вопросам.

Кроме того, 28 февраля в Уфе пройдет второй форум школьников, на котором мы поднимем наиболее острые вопросы и где родители смогут обсудить любые темы.

Справка "РГ"

В 2019 году учащиеся Башкирии сдали ЕГЭ успешнее, чем в предыдущий год: по большинству предметов увеличился средний балл. Кроме того, сократилась доля неудовлетворительных результатов и возросло число высокобалльных работ.

Цифра

42,3 тысячи девятиклассников Башкирии сдавали ОГЭ в 2019 году.

Полезная книжка

"Горячая линия" по вопросам "ЕГЭ":

8 (347) 218-03-81

Горячая линия" по вопросам "ОГЭ":

8 (347) 218-03-28

Где выбрать кружок и оформить сертификат на допобразование:

www.р02.навигатор.дети

Тел. 8 (347) 273-26-04