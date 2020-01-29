В Нижегородской области столкнулись три грузовика

Сегодня ночью на трассе М7 в обход города Кстово Нижегородской области столкнулись три грузовика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Авария произошла около 3:20 на 10 километре автодороги. По предварительным данным, водитель грузовика Volvo столкнулся с грузовиками DAF и Scania. Кабины первого и последнего загорелись.

В результате погиб предполагаемый виновник ДТП - водитель Volvo 1960 года рождения. Водителю Scania 1990 года рождения понадобилась помощь медиков.