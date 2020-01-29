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29.01.2020 08:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кому нужны особенные люди

В Перми будут отмечать предприятия, которые берут на работу инвалидов с ментальными отклонениями
Текст: Инесса Суворова
Российская газета - Неделя - Пермский край № 18(8072)
В краевом центре появился новый знак отличия для предприятий любой формы собственности и сферы деятельности: "Здесь работают особенные люди". Его будут вручать работодателям, трудоустраивающим у себя инвалидов.
По мнению психологов, особенные люди очень качественно выполняют монотонные и повторяющиеся операции, которые быстро утомляют здорового человека. Фото: Фонд "Деревня Светлая" По мнению психологов, особенные люди очень качественно выполняют монотонные и повторяющиеся операции, которые быстро утомляют здорового человека. Фото: Фонд "Деревня Светлая"
По мнению психологов, особенные люди очень качественно выполняют монотонные и повторяющиеся операции, которые быстро утомляют здорового человека. Фото: Фонд "Деревня Светлая"

Идея создания такого знака появилась в благотворительном фонде "Деревня Светлая", сотрудники которого уже несколько лет занимаются социализацией детей с ментальными нарушениями. В минувшем году они завершили проект профессиональных проб для особенных подростков. Более 300 детей с инвалидностью из Кудымкара, Перми и Чайковского побывали в декоративно-прикладных мастерских "Деревни Светлой", попробовали себя в различных ремеслах.

- Ребята были очень довольны знакомством с новыми видами деятельности, - говорит руководитель благотворительной организации Светлана Калина. - Одним понравилось ткачество, другим - гончарное дело, третьим - изготовление изделий из кожи. Подростки освоили первичные навыки работы с разными материалами, выяснили, чем им интереснее заниматься.

Часть ребят после занятий осталась в мастерских - то, что они производят, реализуется на благотворительных мероприятиях и выставках. Занятость позволяет инвалидам чувствовать себя нужными, поддерживает в них уверенность, формирует необходимый круг общения.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В Прикамье мастерских, где молодежь с ментальными нарушениями может заниматься социально полезным трудом, пока крайне мало. Три в краевом центре, еще по одной в Кудымкаре на базе Коми-пермяцкого этнокультурного центра и в Чайковском доме престарелых и инвалидов. Благодаря "Деревне Светлой" там занимается 79 человек. Впрочем, в их число не входят проживающие в Пальниковском психоневрологическом интернате - они тоже прошли обучение в фонде и теперь работают самостоятельно.

Как считает Светлана Калина, пришло время сделать следующий шаг. По ее мнению, их подопечные могут стать сотрудниками обычных предприятий.

- Именно поэтому и задуман проект "Здесь работают особенные люди", - говорит она. - Над проблемой как трудоустроить молодого человека с ментальными нарушениями мы работаем без малого три года, изучили зарубежный опыт, накопили свой. И сегодня уже можем говорить о первых в крае положительных примерах такого трудоустройства на открытом рынке.

Конечно, работодателей, готовых предоставить рабочие места людям с особенностями, немного. Далеко не каждый возьмет на себя такую большую ответственность и дополнительные хлопоты.

Тем дороже первые примеры, которыми в "Деревне Светлой" особенно гордятся. Пионером стала Западно-Уральская буровая компания. Ее руководитель Максим Утемов трудоустроил одну из подопечных фонда уборщицей.

- Наблюдая за тем, как она относится к своим обязанностям, могу сказать, что это одна из лучших сотрудниц. Всегда на отлично делает свою работу и при этом прекрасный человек - добрый и отзывчивый, - говорит он.

Через полтора года в компанию на ставку разнорабочего приняли молодого человека из числа подопечных "Деревни Светлой", еще один проходит стажировку. В их обязанности входят погрузочно-разгрузочные работы и уборка территории. Результатом довольны все.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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По мнению психологов, особенные люди очень качественно выполняют монотонные и повторяющиеся операции, которые быстро утомляют здорового человека. Попробуйте штамповать, скажем, каждый день несколько сотен бланков - это гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд. А вот в "Лабдиагностике" второй год такой рутиной занимаются две сотрудницы с ментальными отклонениями - ставят печати на договоры оказания медицинских услуг. Выигрывают все: и компания, и работницы, которые чувствуют себя востребованными и нужными.

- Сегодняшняя задача фонда - создать для таких работодателей новую форму нематериального поощрения, - рассказывает Светлана Калина. - Для этого мы и создали специальный логотип и знак, которым будем отмечать руководителей, принимающих на работу инвалидов. Очень надеюсь, что сумеем транслировать нашу идею в другие регионы страны. Насколько я знаю, подобного проекта пока нигде больше нет.

В фонде считают, что в основе такого подхода должна лежать не жалость или благотворительность, а обоюдная выгода. Но она появится только в том случае, если человек с инвалидностью и работодатель подойдут к трудоустройству всерьез.

Мнение

Ольга Березина, психолог благотворительного фонда "Деревня Светлая":

- Наши ребята - это в основном молодые люди с ментальными нарушениями, выпускники коррекционных школ. Кроме слабых умственных способностей им свойственны пониженная работоспособность и повышенная утомляемость. Они легко внушаемы и безынициативны, им трудно принимать решения и критически оценить результаты своей деятельности. Это осложняет трудоустройство и социализацию. Но для родителей таких детей и для общества в целом очень важно, чтобы они имели возможность применять свои силы в каком-либо виде полезной деятельности. Из опыта трудоустройства наших подопечных мы видим, как сильно они меняются. Даже если найти работу получается далеко не всегда, опыт ее поиска или стажировка - уже значительный шаг вперед, попытка стать для близких помощником, а не обузой.

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