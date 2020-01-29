В Перми построили самый большой на Урале макет железной дороги

Дверь в подвал многоэтажки на улице Грачева в Перми не успевает закрываться. То и дело туда входят папы и мамы с детьми, а нерасторопные бабушки едва поспевают за шустрыми внуками. Все спешат на выставку игрушечной железной дороги, какой больше нет нигде в Прикамье.

Вдоль стен - горы, поселки, станции, дома, железнодорожные пути. Их здесь 200 метров, причем на виду около половины, остальные скрыты в тоннелях.

- Сто метров рельсов еще есть, - говорит один из организаторов выставки Илья Сумароков. - Только класть их некуда. А то бы мы размахнулись!

По площади и протяженности железнодорожных путей пермский макет - самый крупный на Урале. Есть и побольше, в Москве и Санкт-Петербурге, но со столицами пермяки не тягаются.

- Мы уже много лет занимаемся игрушечными железными дорогами, - поясняет руководитель ассоциации моделирования "Парма-Модуль" Александр Глушков. - Были и другие макеты, но такой огромный сделали впервые. С начала ноября открыли к нему доступ всем желающим, причем бесплатно.

Сейчас здесь раскатывает пара десятков локомотивов разных марок и сотни вагонов - пассажирские, грузовые, цистерны. Маленькие составы мчатся по рельсам, ловко проскакивая тоннели и тормозя на станциях. Ими с помощью нескольких пультов управляет Игорь Князев.

Вот на станции накопились составы, но миг - и они разлетелись по разным путям. Пассажирский поезд отправился на конечную, к игрушечному вокзалу с надписью "Краков", цистерны - на большое кольцо, а грузовые вагоны не спеша покатились в сторону тоннелей.

Дети ходят как зачарованные. Одни без остановки снимают на смартфоны, другие затаив дыхание наблюдают за движением составов. Такой повышенный интерес иногда приводит к "дорожно-транспортным происшествиям". Один мальчишка рванул посмотреть, как паровозик выйдет из тоннеля, другой - ему навстречу. Лоб в лоб!

- Столкнулись на полном ходу, - смеется Илья Сумароков. - Тут и полегли. Конечно, ребятишкам сразу помогли подняться и наказали быть внимательнее. Они головой покивали и умчались дальше смотреть.

Третьеклассница Виктория Новосёлова приехала посмотреть макет железной дороги из микрорайона Голованово.

- Очень понравилось, - говорит она. - Хочу себе тоже игрушечную железную дорогу. Правда, она очень дорогая, восемь тысяч стоит.

Виктория смотрит на хитро улыбающегося папу. Тот важно, как Дед Мороз, кивает головой.

Михаил Устинов привел на экскурсию дочку Ульяну, второклассницу. Она ходит вдоль длинных путей и c восторгом рассматривает катающиеся паровозы и вагончики.

- Дочке нравится. Что скрывать - мне тоже, - Михаил показывает рукой на игрушечный замок на горке. - Как все тщательно и красиво сделано. У нас в Перми мало мест, где можно увидеть что-то познавательное, обучающее. Одни детские кафе с одинаковым меню.

Огромный макет моделисты построили за несколько лет. Он сделан из фанеры, папье-маше, гипса, алебастра, а прекрасный замок - из манной крупы. Изначально дорога была однопутной, составы катались по кругу. Сейчас все как на настоящей железной дороге.

- Замок и мост над рекой - дело рук профессионального макетчика Натальи Кербель, - поясняет Глушков. - Все сработано тщательно, скрупулезно. Кирпичики, например, смотрятся очень натурально. А реку соорудили из специальной смолы, чтобы тоже от настоящей не отличалась.

Сверху макета - трава. Конечно, не живая, а мелкие частички зеленого пластика. Высаживать, то есть приклеивать, их пришлось вручную. Чихнешь ненароком или глубоко выдохнешь, сразу и сам позеленеешь, а малюсенькие травинки окажутся в носу, ушах, волосах.

При сборке макета всякое бывало. Как-то Глушков паял рельсы, и вдруг возникла электрическая дуга. Александр даже испугаться не успел, только вот вместо пайки получилась сварка. Пришлось переделывать.

Железными дорогами моделисты увлеклись в детстве. У Сумарокова его богатство хранится дома в отдельном шкафу - 50 составов, в основном модели немецкой и австрийской техники.

У Глушкова - около тридцати.

- Покупаю что нравится, - говорит он. - На что глаз упал, то и взял. Дома сделал для локомотивов и вагонов специальные витрины, никого к ним не подпускаю. Раз в неделю жена вручает мне пылесос: давай, мол, приберись там. Ей доступа к моим сокровищам тоже нет.

У Константина Ившина есть модель бронепоезда. Паровоз "овечка", боевые платформы, зенитная и артиллерийские площадки. Моделисты вспоминают, что в Перми во время войны делали бронепоезда. На станции Пермь II два изготовили, а на заводе Шпагина, где теперь перформансы модные проводят, - целых три. Об этом сейчас мало кто помнит, особенно после того как завод закрыли.