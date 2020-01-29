В Перми разработали уникальный тренажер для восстановления мышц

Новости

В Воркуте из-за сильных морозов отменили занятия в школах 14:00
Видео: не успел проехать закрывающийся шлагбаум и остался без стекла 14:00
Концепцию развития СНГ рассмотрят на саммите в Ташкенте 13:57
Минск: Подгруппы ТКГ проводят переговоры по ситуации на востоке Украины 13:53
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без проверки знания языка 13:51
Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют ряд выплат 13:48
Барабанщик групп Death и Cynic Шон Рейнерт найден мертвым 13:43
В Кемерове не подтвердили коронавирус у прибывших из КНР туристов 13:42
В астраханском аэропорту построят новый пассажирский терминал 13:41
Транспортные карты Москвы и Подмосковья объединят до конца года 13:39
Омичу дали 2,5 года за одобрение теракта в Новой Зеландии 13:34
Юрий Трутнев в Приморье навестил ветерана Великой Отечественной войны 13:30
Петербург простился с Исааком Штокбантом 13:24
Глава Минтруда: В новую потребительскую корзину заложат здоровое питание 13:17
Воронежцев с подозрением на коронавирус отвезли в детскую больницу 13:16
Космические спасатели ЦВО отработали прыжки с парашютом в мороз и ветер 13:15
Apple отчиталась о рекордной выручке 13:15
Видео: Астраханец бросился в ледяную воду, чтобы спасти собаку 13:10
Лукашенко направил Си Цзиньпину послание в связи с коронавирусом 13:08
Федерация еврейских общин России отметила 20-летие 13:06
В Омске сыграли свадьбу 92-летний жених и 81-летняя невеста 13:06
Транспортно-заряжающую машину "Панциря" научат стрелять 13:05
Минск и Москва обсудили вопросы взаимодействия в сфере безопасности 13:00
Могут ли в автомобиле на ходу блокироваться руль и тормоза 13:00
В Петрозаводске возобновят авиаполеты в Хельсинки 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
29.01.2020 13:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми разработали уникальный тренажер для восстановления мышц

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
На российском рынке медицинского лечебно-оздоровительного оборудования появился уникальный кинестетический силовой тренажер, созданный в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.
Фото: ПНИПУ Фото: ПНИПУ
Фото: ПНИПУ

Он позволяет быстро восстановить двигательную активность людям с серьезными проблемами в суставах и позвоночнике. На сегодняшний день у этой разработки биомехаников из ПНИПУ нет аналогов в Российской Федерации.

Первый прототип снаряда создал врач-кинезитерапевт Игорь Кук, а в университете его доработали до промышленного образца. Аппарат успешно прошел клинические испытания в одном из пермских центров кинезитерапии и показал прекрасные результаты. В процессе занятий на тренажере пациенты смогли эффективно запустить процесс восстановления и совершенствования нервно-мышечные связей и межмышечную координацию.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Восстановление Харитонова после травмы займет не менее полугода

Принцип работы тренажера - в необходимости удерживать груз. Таким образом, пациент заставляет мышцы работать в режиме сохранения баланса, что укрепляет суставы и развивает межмышечную координацию.

- В отличие от аналогов, которые тоже построены на принципе балансировки, у пермской разработки есть инновационная деталь - смещение положения нагрузки, - поясняет аспирант кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ Иван Шитоев. - Отягощение может располагаться под различными углами по отношению к оси ног или рук. Конструкция позволяет менять положение груза, удерживая его в неустойчивом положении.

С помощью аппарата можно тренировать стопы, мышцы ног, тазового пояса, поясничного отдела позвоночника, брюшного пресса, плечевого пояса, средней и верхней частей спины, груди и рук. По мнению ученых и врачей, новая разработка поможет в реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологическими и системными болезнями суставов и соединительной ткани. Укрепленный мышечный каркас поможет лучше сохранить равновесие при гололедице и избежать травм.

Тренажер могут использовать дети и пожилые люди. Сейчас выпущена первая партия продукта - 200 штук.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

В Совфеде оценили заявление о "встрече" Гитлера и Сталина
Россияне назвали необходимый для роста производительности уровень зарплат
Следователи начали допрашивать бывших полицейских по "делу Голунова"
Минздрав подготовил рекомендации по борьбе с коронавирусом
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года