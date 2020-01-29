В Перми разработали уникальный тренажер для восстановления мышц

На российском рынке медицинского лечебно-оздоровительного оборудования появился уникальный кинестетический силовой тренажер, созданный в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.

Он позволяет быстро восстановить двигательную активность людям с серьезными проблемами в суставах и позвоночнике. На сегодняшний день у этой разработки биомехаников из ПНИПУ нет аналогов в Российской Федерации.

Первый прототип снаряда создал врач-кинезитерапевт Игорь Кук, а в университете его доработали до промышленного образца. Аппарат успешно прошел клинические испытания в одном из пермских центров кинезитерапии и показал прекрасные результаты. В процессе занятий на тренажере пациенты смогли эффективно запустить процесс восстановления и совершенствования нервно-мышечные связей и межмышечную координацию.

Принцип работы тренажера - в необходимости удерживать груз. Таким образом, пациент заставляет мышцы работать в режиме сохранения баланса, что укрепляет суставы и развивает межмышечную координацию.

- В отличие от аналогов, которые тоже построены на принципе балансировки, у пермской разработки есть инновационная деталь - смещение положения нагрузки, - поясняет аспирант кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ Иван Шитоев. - Отягощение может располагаться под различными углами по отношению к оси ног или рук. Конструкция позволяет менять положение груза, удерживая его в неустойчивом положении.

С помощью аппарата можно тренировать стопы, мышцы ног, тазового пояса, поясничного отдела позвоночника, брюшного пресса, плечевого пояса, средней и верхней частей спины, груди и рук. По мнению ученых и врачей, новая разработка поможет в реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологическими и системными болезнями суставов и соединительной ткани. Укрепленный мышечный каркас поможет лучше сохранить равновесие при гололедице и избежать травм.

Тренажер могут использовать дети и пожилые люди. Сейчас выпущена первая партия продукта - 200 штук.