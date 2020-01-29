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29.01.2020 16:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Саранске выпустили "народную" книгу о подвигах детей со всей страны

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В Саранске вышла в свет уникальная книга "Волшебные сказки о детях-героях". Это первое в России издание о смелых и добрых поступках современных ребят из разных регионов страны. Книга вышла на средства, собранные по системе краундфандинга или народного финансирования.
На презентации книги присутствовали и юные герои из Мордовии: Кирилл Кемайкин и Полина Кияйкина. Фото: Николай Гагарин На презентации книги присутствовали и юные герои из Мордовии: Кирилл Кемайкин и Полина Кияйкина. Фото: Николай Гагарин
На презентации книги присутствовали и юные герои из Мордовии: Кирилл Кемайкин и Полина Кияйкина. Фото: Николай Гагарин

Встреча с авторами проекта и маленькими героями непридуманных сказок состоялась в Национальной библиотеке им. Пушкина. Книга стала частью проекта "Подвиги обычных людей".

- Издание вышло в свет в декабре и включает в себя 30 историй подвигов детей со всей России, - рассказала главный редактор проекта Наталья Широкова. - Приятно, что запрос на это в общество есть: на наш призыв откликнулись более 700 человек - они могли предзаказать для себя экземпляр будущей книги.

Фото: Николай Гагарин
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В холле была представлена выставка работ санкт-петербургской художницы Юлии Широниной - автора иллюстраций. Кроме того, читатели могли пообщаться и с юными героями книги из Мордовии: Полиной Кияйкиной из саранской гимназии №20 и четвероклассником из села Ардатово Кириллом Кемайкиным.

Об отважных школьниках в свое время писала и "РГ". Так, в 2018 году Полина в летнем лагере спасла пенсионера: девочка увидела в лесу брошенный велосипед и отправилась на поиски хозяина. Тот лежал на дне оврага - мужчина получил инсульт. Дети полтора километра несли пострадавшего до лагеря на носилках.

А осенью прошлого года вся страна узнала о подвиге девятилетнего Кирилла, который спас на пожаре младшую сестренку - четырехлетнюю Лизу. За мужество мальчик получил две медали и щенка лабрадора от мордовских спасателей, которого тут же назвал Рексом.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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- Нет, из-за наград я не загордился. И учителя мне никаких поблажек не делают, - поделился с корреспондентом "РГ" юный герой. - Рексик пока живет в сарае. Он такой умный - меня слушается, палку приносит по команде!

После пожара семья ютится у бабушки, но надеется на скорое новоселье.

- Деньги на строительство обещали выделить до марта. - рассказала мама Кирилла Елена Никитина. - Глава республики Владимир Волков слов на ветер не бросает: после пожара он оказал нашей семье большую помощь. Думаю, что вопрос решится.

Справка "РГ"

Команда проекта "Подвиги" работала над книгой больше года. В октябре 2019 года был открыт сбор, и за месяц удалось собрать средства на издание 2500 экземпляров. 500 книг создатели абсолютно бесплатно отправили в российские библиотеки.

Кроме того, в рамках проекта будет запущен Всероссийский интерактивный портал, рассказывающий о подвигах обычных людей. Каждый сможет прислать сюда свою историю о неизвестных "героях из народа" или просто поблагодарить за доброе дело.

Культура Литература Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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