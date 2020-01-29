В Татарстане инвалида из жертвы превратили в виновника аварии

В редакцию "РГ" обратился читатель Владимир Камышников, отчаявшийся добиться правды в судебных органах Татарстана. В 2016 году он попал в тяжелую аварию, в результате которой стал инвалидом II группы. Однако из жертвы ДТП его превратили в виновника и осудили на основе недостоверной экспертизы. Зато второй участник ДТП, имеющий диагноз, с которым нельзя управлять машиной, даже не лишен прав.

Эта авария произошла в январе 2016 года. Еще три года назад он, крановщик высочайшей квалификации с огромным стажем (за плечами БАМ), управлял 300-тонной махиной на строительстве газопровода "Северный поток-1". О пенсии, несмотря на 66-летний возраст, и не помышлял. Уже был настроен на "Северный поток-2". Но все планы разбились вдребезги после аварии на трассе Казань - Оренбург.

В тот день была метель. Владимир Витальевич ехал с супругой на своем "Фиате". По его выражению, "еле крался". И вдруг - удар, беспамятство, реанимация. Левую ногу в ДТП практически оторвало. Собирались делать ампутацию, но чудом спасли. Сложнейшую операцию сделали в Нижнем Новгороде. С тех пор одна нога у Владимира Витальевича короче другой на десять сантиметров. Ходит на костылях.

- Мы пролечились полтора года, - рассказывает сын. - Так как он был лежачий, я поехал в Алексеевский РОВД, чтобы выяснить ситуацию с уголовным делом. Там сказали, пока не возбудили, ждем, когда он выздоровеет... В итоге Владимир Камышников сам стал инициатором возбуждения уголовного дела. Но время шло, а материалы ему так и не показывали. А потом вдруг сообщили, что дело приостановлено с формулировкой "невозможно найти виновных".

- Я говорю, как это так? Столкнулись две машины. Или одна сторона виновна, или другая! Написал жалобу в Алексеевскую прокуратуру, - вспоминает пенсионер.

Знал бы он тогда, в какую историю ввязывается... Через некоторое время Владимир Камышников узнал, что он единственный подозреваемый, а второго участника ДТП, Виктора К., просто вывели из дела. Что касается картины самой аварии, то, по мнению Владимира Витальевича, ее просто перевернули с ног на голову.

- Я-то ехал из Камских Полян в сторону Казани, и машина Виктора К. въехала в меня. А по их схеме я, наоборот, ехал из Казани, меня вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с другим автомобилем.

Обосновывал это следователь результатами биллинга - экспертизы, позволяющей установить местоположение людей исходя из того, с какими вышками связываются их сотовые телефоны. Проводят эту процедуру по запросу правоохранительных органов операторы сотовой связи.

Тогда материалы дела принялся штудировать его сын Андрей Камышников и понял, что у этой истории имеется "двойное дно". Второй водитель также получил в ДТП травмы, в том числе и сотрясение мозга. К делу прилагались данные томографии, из которых, помимо всего прочего, следовало, что у него "арахноидальная киста полюса левой височной доли".

Диагноз насторожил. На прокурорский запрос в ЦРБ Чистополя пояснили, что эта опухоль "может быть причиной вторичной эпилепсии" и "является противопоказанием к управлению транспортным средством". Учитывая, что Виктор К. в своих показаниях признается, что не помнит событий до аварии, Владимир Камышников задался резонным вопросом: а не припадок ли стал причиной ДТП?

Вскоре Камышниковым в приватной беседе намекнули, что у второго участника ДТП имеются влиятельные родственники в погонах. Увы, это, как говорится, к делу не приложишь. Но иллюзии по поводу беспристрастности следствия исчезли. Тем более, что в материалах дела выяснилась масса нестыковок, понятных лишь специалистам. Одна только деталь.

- На сопроводительном листке пятерочку подтерли лезвием и переправили на троечку, - рассказывает Андрей Камышников. - То есть якобы документы пришли из МТС не на пяти, а на трех листах.

На уточняющий запрос в компании подтвердили, что они высылали результаты биллинга именно на пяти листах. Вопрос: так на какую же экспертизу опиралось следствие?

Кроме того, Андрей Камышников, понимая, что им предстоит долгий и неравный бой, заказал ряд независимых экспертиз. Во-первых, в ситуацию вник специалист Московского автомобильно-дорожного института Андрей Орлов. Он пришел к выводу, что Владимир Витальевич ехал на маленькой скорости и в него врезались сзади. Во-вторых, аварию проанализировал эксперт Евгений Цинявский с помощью специальной компьютерной программы PC-Crash, исключающей человеческий фактор. В ходе работы он попутно выяснил, что в схему следователь не внес важные моменты, зафиксированные на оперативных фотографиях. В итоге программа выдала результат, что в ДТП с вероятностью 70 процентов виноват оппонент Владимира Камышникова. В-третьих, загадочного происхождения биллинг изучил эксперт высокой квалификации Денис Федирко. Он однозначно заявил, что результат этого исследования не соответствует действительности.

Впрочем, как бы там ни было, Алексеевский районный суд вынес пенсионеру обвинительный приговор по ст. 264 УК РФ с ограничением свободы на 1 год (не покидать место постоянного жительства). Правда, он сразу же был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

- Спасибо, что не посадили, - горько усмехается Владимир Витальевич. - Мы в тот момент уже понимали, что проиграем. Да меня это уже не сильно беспокоило. Я больше переживал, что Виктор К. с опасным диагнозом продолжает водить машину.

С подачи Камышниковых заместитель нижнекамского прокурора направил иск о лишении прав Виктора К. "в защиту неопределенного круга лиц". Суд отказал, аргументируя это тем, что водитель не состоит на учете у невролога.

В схему аварии следователь не внес важные моменты, зафиксированные на оперативных фотографиях

Камышниковы не сдавались. Только в ноябре 2019 года удалось добиться, чтобы Верховный суд РТ отменил приговор и отправил дело на новое разбирательство. Но рассматривать его будут все в том же Алексеевском районном суде. А потому Камышниковы не строят особых иллюзий на сей счет. Единственная их надежда - попасть на личный прием к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Ситуация со злосчастным ДТП и приговором Владимира Камышникова тревожит в последнюю очередь. Махнул он на это рукой.

Возмущают правонарушения, порожденные данным делом. Ведь речь идет о подделке важных документов. А это уже преступление против государства.

Комментарий

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

- Помочь сотруднику правоохранительных органов выпутаться самому или порадеть его "родному человечку" плохая практика следственных органов. Но водители должны знать, что как ни сложно отстоять свою невиновность в условиях, когда тебя назначили "обвиняемым", отстоять справедливость возможно практически всегда. "Уши" любой фальсификации доказательств по делам о ДТП неизбежно вылезают.

И это доказывает и случай в Нижнекамском районе. Обвиняемый и его сын сделали все правильно. Сначала сбор максимального количества оправдывающих доказательств, поиск и опрос свидетелей защиты, фотографирование и видеофиксация места происшествия, всех дорожных знаков и разметки, самым детальным образом - автомашин участников ДТП, потом изучение каждой буквы уголовного дела. Особенно критически надо исследовать следственные эксперименты как главный инструмент всех фальсификаций. Потом материалы уголовного дела и доказательства защиты передаются в руки независимых экспертов, а их заключения представляются непосредственно в суд.

К сожалению, выводы из программы PC-Crash в делах о ДТП по своей доказательности что-то вроде "детектора лжи" в других уголовных делах. Они могут склонить судью на какую-то сторону, но вряд ли будут положены в основу приговора. Гораздо перспективнее для оправдания заранее оснастить свой автомобиль видеорегистратором. И представить его вместе с картой памяти сначала на независимую экспертизу, а потом следствию. Не следует спешить отдавать его сразу после ДТП. Не поздно будет представить и в суде.

И еще одно обстоятельство. Само по себе наличие у одного из водителей заболевания, не совместимого с водительскими правами, совсем никак не влияет на его виновность или невиновность. Самый больной водитель может не являться виновником ДТП, а самый здоровый - всех угробить.

Подготовила Наталья Козлова