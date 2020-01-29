Самарский регион поделился опытом поддержки промышленных предприятий

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов принял участие в заседании общественного совета федерального проекта "Локомотивы роста", на котором он рассказал о поддержке промышленных предприятий и взаимодействии с бизнесом.

Сегодня Самарская область формирует устойчивый тренд экономического роста, что подтверждается оценками различных экспертных организаций: международные и российские рейтинговые агентства Standard & Poor's, Moody"s, АКРА повысили рейтинги региона. В частности, с 2017 года в регионе прослеживается устойчивый рост промышленного производства - индекс вырос с 98,8 до 101,5 процента. А в 2019 году ключевое влияние на положительный тренд развития промышленности оказал рост в добывающем и обрабатывающем секторах.

- Нашим первостепенным приоритетом является наращивание производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики, - отметил Дмитрий Богданов. - Самарская область участвует в мероприятиях по повышению производительности труда с 2017 года и является одним из "пилотных" регионов-участников в этом направлении. Основная деятельность в этой сфере включает поддержку программ повышения производительности труда на предприятиях - локомотивах роста.

В то же время Самарская область - лидер по количеству заявок на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности (40 одобренных) в рамках нацпроекта "Малая кооперация и экспорт". В 2019 году для помощи компаний в экспортной деятельности в регионе был открыл филиал "Российского экспортного центра".

- Считаю очень важным наш опыт финансовой поддержки муниципалитетов в их работе по развитию малых и средний предприятий, - добавил Дмитрий Богданов. - Самарская область на сегодня - единственный регион в Приволжском федеральном округе, уже выполнивший целевой показатель соответствующего нацпроекта по численности занятых в сфере малого бизнеса. И мы видим, в том числе и по налогам, отдачу от этого сектора экономики. Сумма уплаченных налогов за 2019 год увеличилась на 9,5%.

Отдельное внимание в регионе уделяют формированию готовой инвестиционной инфраструктуры. Причем как за счет средств субъекта, так и поддерживают частные инициативы. Наиболее крупной площадкой для реализации инвестиционных проектов является ОЭЗ "Тольятти". По результатам различных рейтингов она входит в пятерку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. А в январе Минпромторг РФ подтвердил соответствие созданного на территории ОЭЗ "Тольятти" индустриального парка федеральным требованиям. По сути здесь будут созданы лучшие условия для резидентов, которые смогут пользоваться расширенными перечнем инструментов поддержки и не вкладывать средства и время в строительство производственных корпусов. Аналогичных индустриальных парков в регионе создано несколько - как частных, так и государственных.

Добавим, что в Самарской области есть несколько региональных институтов, которые помогают бизнесу в реализации проектов. Так, региональный Гарантийный фонд выступает поручителем перед кредитными организациями и выдает микрозаймы, Венчурный фонд оказывает финансовую помощь стартапам, Центр поддержки экспорта занимается продвижением компаний на зарубежные рынки, Агентство по привлечению инвестиций предоставляет бизнесу услуги в режиме "одного окна".