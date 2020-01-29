Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах

Погода продолжит испытывать на прочность сибиряков. Вслед за обильными снегопадами на юг Западной Сибири антициклон принесет резкое похолодание.

Так, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, к 29 января в Омской области температура ночью будет понижаться до минус 26, местами до минус 33 градусов. Днем ожидается до минус 17-22 градусов. 30 января ночью местами при прояснениях возможно даже до минус 36 градусов. В Новосибирской области по ночам минус 24, днем около минус 20 градусов. Ослабление морозов ожидается к выходным.

В Кемеровской области самые холодные ночи в пятницу и субботу - до минус 28 градусов. Днем минус 20-22 градуса. К выходным потеплеет градусов на пять. В Томской области примерно такая же картина. На севере Западной Сибири температура местами будет понижаться ночью до минус 33-38 градусов.

Резкое понижение температуры ожидается 30 января в центральных районах Красноярского края. При этом накануне, 29 января, днем всего минус 2-7 градусов, а в течение суток 30 января минус 13-18, а местами минус 20-25 градусов.

Сильный мороз ожидается в середине недели по ночам в Мурманской области. Температура может понижаться до минус 35-38 градусов. Минус 20-22 ночью в Архангельске. Наверстывают упущенное морозы в Якутии. В самом Якутске ночью 30-33 градуса мороза, к понедельнику до минус 35-ти. Днем минус 25-ть.Очень холодно в Верхоянске: в начале недели температура там понижалась до минус 55 градусов. К середине недели потеплело днем до минус 33-38 градусов. Но в воскресенье снова похолодает: днем и ночью ожидается до минус 46 градусов.

Пришла зима и в столичный регион. Правда, возможно, ненадолго. Каждый день до конца недели ожидается небольшой снег. 30 и 31 января осадки, ночью и днем от минус 3 до плюс 2 градусов. А 1 и 2 февраля небольшие осадки, ночью минус 4 - плюс 1 градус, днем плюс 3-5 градусов. То есть февраль начнется с оттепели.