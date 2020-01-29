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29.01.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах

Текст: Ольга Игнатова
Погода продолжит испытывать на прочность сибиряков. Вслед за обильными снегопадами на юг Западной Сибири антициклон принесет резкое похолодание.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, к 29 января в Омской области температура ночью будет понижаться до минус 26, местами до минус 33 градусов. Днем ожидается до минус 17-22 градусов. 30 января ночью местами при прояснениях возможно даже до минус 36 градусов. В Новосибирской области по ночам минус 24, днем около минус 20 градусов. Ослабление морозов ожидается к выходным.

Фото: iStock
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В Кемеровской области самые холодные ночи в пятницу и субботу - до минус 28 градусов. Днем минус 20-22 градуса. К выходным потеплеет градусов на пять. В Томской области примерно такая же картина. На севере Западной Сибири температура местами будет понижаться ночью до минус 33-38 градусов.

Резкое понижение температуры ожидается 30 января в центральных районах Красноярского края. При этом накануне, 29 января, днем всего минус 2-7 градусов, а в течение суток 30 января минус 13-18, а местами минус 20-25 градусов.

Сильный мороз ожидается в середине недели по ночам в Мурманской области. Температура может понижаться до минус 35-38 градусов. Минус 20-22 ночью в Архангельске. Наверстывают упущенное морозы в Якутии. В самом Якутске ночью 30-33 градуса мороза, к понедельнику до минус 35-ти. Днем минус 25-ть.Очень холодно в Верхоянске: в начале недели температура там понижалась до минус 55 градусов. К середине недели потеплело днем до минус 33-38 градусов. Но в воскресенье снова похолодает: днем и ночью ожидается до минус 46 градусов.

Пришла зима и в столичный регион. Правда, возможно, ненадолго. Каждый день до конца недели ожидается небольшой снег. 30 и 31 января осадки, ночью и днем от минус 3 до плюс 2 градусов. А 1 и 2 февраля небольшие осадки, ночью минус 4 - плюс 1 градус, днем плюс 3-5 градусов. То есть февраль начнется с оттепели.

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