Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве, куда он прибыл с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Михаила Максимова.

По его словам, губернатору потребовалась помощь врачей из-за проблем с желудком. Его госпитализировали. Подробностей о состоянии Хорохордина не сообщается. Максимов уточнил, что в больницу глава республики обратился 28 января.

Сейчас временно обязанности главы региона исполняет зампредседателя правительства Виталий Махалов. Как подчеркнул пресс-секретарь в беседе с "Интерфакс", данное назначение не связано с госпитализацией Хорохордина. Поскольку глава региона находится в командировке, был назначен временно исполняющий его обязанности, что является стандартной практикой в подобных случаях.