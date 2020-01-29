Красноярск: Общественность поддержала поправки в Конституцию

Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдет, вероятно, в апреле, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, выступая перед Общественной палатой региона в Красноярске. В целом поправки в Основной закон в Красноярске поддержали, а некоторые позиции - попросили усилить.

Андрей Клишас дал четко понять: никаких оснований для пересмотра базовых ценностей, заложенных в основном документе, нет. Основополагающие первая, вторая и девятая главы Конституции сохранятся в неизменном виде. В противном случае это может привести к потере большого пласта положительной законодательной и судебной практики, накопленной с 1993 года. Не нужно и рассогласования уже принятых документов.

Принимать поправки будут путем общероссийского голосования. "Чтобы свериться с точкой зрения граждан, выявить общественный запрос, общественное согласие на соответствующие изменения", - сказал Андрей Клишас. При этом четкое описание механизма общероссийского голосования еще предстоит разработать: парламентарии и президент должны сделать это в ближайшем будущем. "Требования по вопросам явки и другие условия, применяемые к референдуму, на общероссийское голосование распространяться не будут, если иное не будет предусмотрено федеральным законом. Голосование будет осуществляться в ином, особом порядке", - заметил сенатор.

"Поправки направлены на демократизацию власти, усиление роли органа народного представительства - парламента, - пояснил Клишас. - Так, в результате изменений значительно расширяются полномочия Госдумы и Совета Федерации. Данные органы будут в большей степени вовлечены в процесс формирования системы органов публичной власти". При этом поправки должны усилить представительная функция парламента. Сейчас, подчеркивает сенатор, они намного меньше, чем реально заложено в действующей Конституции. Парламент воспринимается гражданами скорее как законодательный орган, который просто принимает документы, а не представляет интересы людей. Клишас уверен, что для усиления этих функций парламента необходимо работать над расширением представительства различных политических сил и движений в представительных органах власти.

В ходе корректировок документа существенно усилится статус органов местного самоуправления. Ведь в глазах населения именно они выступают реальными носителями власти на местах. "Водопровод партийности не имеет. Нужно делать ставку на специалистов, разбирающихся в деле, а не их политические предпочтения", - пошутил Андрей Клишас.

У участников обсуждения возникли вопросы в связи с поправками, касающимися изменения порядка назначения судей. Согласно правкам, опорочивших себя служителей Фемиды сможет лишать полномочий Совет Федерации. Это должно усилить прозрачность решений в судебной системе. Андрей Клишас не сомневается: никакого усиления давления на принятие решений судов не произойдет. Он уверен, что Конституция РФ сохраняет все гарантии независимости судьи. "Учитывая, что решение вопроса прекращения полномочий судей относится к компетенции представительного органа, то такая модель отвечает основам конституционного строя", - убежден сенатор.

Собственно, такие же цели преследует и изменение порядка назначения министров силового блока и руководства прокуратуры. Решения должны стать понятны и прозрачны для населения.

Один из ключевых вопросов дискуссии - как правки скажутся на повышении уровня жизни, финансовой обеспеченности социально незащищенных категорий граждан.

"Теперь в Конституции закрепляются гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, пенсии. Внесение предлагаемых поправок повысит уровень социальной защищенности граждан. Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по повышению уровня благосостояния граждан с низким уровнем дохода", - высказал свою позицию Андрей Клишас.

У красноярской общественности было несколько предложений, касающихся преамбулы Основного закона. Например, Андрей Клишас не исключил, что этой части документа могут появиться слова об укреплении традиционных ценностей.