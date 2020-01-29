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29.01.2020 15:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Красноярск: Общественность поддержала поправки в Конституцию

Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)
Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдет, вероятно, в апреле, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, выступая перед Общественной палатой региона в Красноярске. В целом поправки в Основной закон в Красноярске поддержали, а некоторые позиции - попросили усилить.

Андрей Клишас дал четко понять: никаких оснований для пересмотра базовых ценностей, заложенных в основном документе, нет. Основополагающие первая, вторая и девятая главы Конституции сохранятся в неизменном виде. В противном случае это может привести к потере большого пласта положительной законодательной и судебной практики, накопленной с 1993 года. Не нужно и рассогласования уже принятых документов.

Принимать поправки будут путем общероссийского голосования. "Чтобы свериться с точкой зрения граждан, выявить общественный запрос, общественное согласие на соответствующие изменения", - сказал Андрей Клишас. При этом четкое описание механизма общероссийского голосования еще предстоит разработать: парламентарии и президент должны сделать это в ближайшем будущем. "Требования по вопросам явки и другие условия, применяемые к референдуму, на общероссийское голосование распространяться не будут, если иное не будет предусмотрено федеральным законом. Голосование будет осуществляться в ином, особом порядке", - заметил сенатор.

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"Поправки направлены на демократизацию власти, усиление роли органа народного представительства - парламента, - пояснил Клишас. - Так, в результате изменений значительно расширяются полномочия Госдумы и Совета Федерации. Данные органы будут в большей степени вовлечены в процесс формирования системы органов публичной власти". При этом поправки должны усилить представительная функция парламента. Сейчас, подчеркивает сенатор, они намного меньше, чем реально заложено в действующей Конституции. Парламент воспринимается гражданами скорее как законодательный орган, который просто принимает документы, а не представляет интересы людей. Клишас уверен, что для усиления этих функций парламента необходимо работать над расширением представительства различных политических сил и движений в представительных органах власти.

В ходе корректировок документа существенно усилится статус органов местного самоуправления. Ведь в глазах населения именно они выступают реальными носителями власти на местах. "Водопровод партийности не имеет. Нужно делать ставку на специалистов, разбирающихся в деле, а не их политические предпочтения", - пошутил Андрей Клишас.

У участников обсуждения возникли вопросы в связи с поправками, касающимися изменения порядка назначения судей. Согласно правкам, опорочивших себя служителей Фемиды сможет лишать полномочий Совет Федерации. Это должно усилить прозрачность решений в судебной системе. Андрей Клишас не сомневается: никакого усиления давления на принятие решений судов не произойдет. Он уверен, что Конституция РФ сохраняет все гарантии независимости судьи. "Учитывая, что решение вопроса прекращения полномочий судей относится к компетенции представительного органа, то такая модель отвечает основам конституционного строя", - убежден сенатор.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Собственно, такие же цели преследует и изменение порядка назначения министров силового блока и руководства прокуратуры. Решения должны стать понятны и прозрачны для населения.

Один из ключевых вопросов дискуссии - как правки скажутся на повышении уровня жизни, финансовой обеспеченности социально незащищенных категорий граждан.

"Теперь в Конституции закрепляются гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, пенсии. Внесение предлагаемых поправок повысит уровень социальной защищенности граждан. Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по повышению уровня благосостояния граждан с низким уровнем дохода", - высказал свою позицию Андрей Клишас.

У красноярской общественности было несколько предложений, касающихся преамбулы Основного закона. Например, Андрей Клишас не исключил, что этой части документа могут появиться слова об укреплении традиционных ценностей.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Изменения в Конституцию РФ

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