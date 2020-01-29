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29.01.2020 12:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новосибирские коммунальщики уложили в снег бетон и бордюры

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Жители Новосибирска обратили внимание на ремонт дорожного покрытия, который коммунальные службы проводили на заснеженных участках.

В Махачкале отремонтированная дорога разрушилась через месяц

Речь идет об укладке бетонной смеси и установке бордюров на трамвайной остановке "Октябрьский рынок" в районе улицы Гурьевская. О такой же ситуации сообщали жители улицы Демьяна Бедного: рабочие строительной организации после ремонта теплотрассы также уложили дорожное покрытие в снег. Фотографии, сделанные очевидцами, подтверждают справедливость претензий со стороны горожан.

В мэрии пояснили "РГ", что в первом случае работы проводились с соблюдением технологии. Посадочные платформы для трамвая приводили в соответствие ГОСТу, использовался бетон с присадками, а с ним можно работать при температуре до -25 градусов по Цельсию. Участок же укладки рабочие якобы очищали от снега. Но, судя по фотографиям, едва ли делали это качественно.

Во втором случае ремонт делали в так называемом "зимнем варианте", с расчетом на то, что участок дорожного покрытия над теплотрассой продержится до весны. После того, как стабильно установится плюсовая температура, на Демьяна Бедного обещают выполнить полноценный ремонт асфальта.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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