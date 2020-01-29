Новосибирские коммунальщики уложили в снег бетон и бордюры

Жители Новосибирска обратили внимание на ремонт дорожного покрытия, который коммунальные службы проводили на заснеженных участках.

Речь идет об укладке бетонной смеси и установке бордюров на трамвайной остановке "Октябрьский рынок" в районе улицы Гурьевская. О такой же ситуации сообщали жители улицы Демьяна Бедного: рабочие строительной организации после ремонта теплотрассы также уложили дорожное покрытие в снег. Фотографии, сделанные очевидцами, подтверждают справедливость претензий со стороны горожан.

В мэрии пояснили "РГ", что в первом случае работы проводились с соблюдением технологии. Посадочные платформы для трамвая приводили в соответствие ГОСТу, использовался бетон с присадками, а с ним можно работать при температуре до -25 градусов по Цельсию. Участок же укладки рабочие якобы очищали от снега. Но, судя по фотографиям, едва ли делали это качественно.

Во втором случае ремонт делали в так называемом "зимнем варианте", с расчетом на то, что участок дорожного покрытия над теплотрассой продержится до весны. После того, как стабильно установится плюсовая температура, на Демьяна Бедного обещают выполнить полноценный ремонт асфальта.