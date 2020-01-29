Анне Харченко, которая на своем подворье выращивает кур, очень пригодились бы ее шесть центнеров пшеницы - у них с мужем два пая, в общей сложности чуть больше 32,5 гектара земли.
- В марте все отдам, в марте, - успокаивает Анну предприниматель Федор Фигуренко. - Сейчас ведь к складам не проедешь - снег лежит.
- А вы вообще с нами расплачиваться собираетесь? - наседает активистка.
- Все отдам, все верну, - вздыхает Фигуренко. - Как не отдать?
Почему пайщики не получили зерно до того, как Елтышево засыпало снегом, - непонятно. Жители жалуются, что такая ситуация повторяется из года в год. В сентябре елтышевцы написали заявление в прокуратуру, но неудачно: говорят, что в приемной принимать коллективную жалобу у них отказались, попросили обратиться каждого в отдельности, и на этом все застопорилось.
Но если зерно они у своего арендатора еще как-то умудряются вытребовать, пусть и прошлогоднее, то с выплатой денег дела обстоят хуже. По словам пайщиков, арендатор, кроме зерна, должен возвращать им суммы уплаченного собственниками земельного налога, - а этого не происходит, многим не компенсировали налоговые платежи с 2012-го. "Нам в прокуратуре объяснили, что мы должны обратиться в суд, но и по суду получим только за последние три года, - жалуются местные. - А как же остальное?"
Три года - стандартный срок требования по неисполненным обязательствам, закон есть закон, но деревенские жители продолжают надеяться на совесть арендатора и ждать, когда он с ними расплатится.
Между тем прокурор Мошковского района Сергей Пустовой сообщил "РГ", что по жалобе жителей села Елтышево Валерия и Елены Рябцевых предприятие, которое возглавляет Федор Фигуренко, проверят на предмет соблюдения трудового законодательства. Валерий Рябцев, занявшись оформлением пенсии по возрасту, получил от работодателя трудовую книжку и буквально остолбенел. Оказалось, что, по документам он давным-давно уволен за "грубое однократное нарушение трудовой дисциплины". Важная деталь - до этого супруги выиграли у этого же работодателя судебный процесс, когда он вместо положенных выплат вдруг насчитал им долг в три тысячи рублей.
С помощью прокуратуры Валерию Рябцеву удалось добиться справедливости - ни прогулов, ни других грубых нарушений трудовой дисциплины он во время работы на ферме не допускал. Напротив, еще и после смены на ферме обрабатывал поля от вредителей, рискуя собственным здоровьем.
Сергей Пустовой, прокурор Мошковского района Новосибирской области:
- Прокуратура выступила в качестве арбитра в этом споре. Его удалось урегулировать. Но так как при обсуждении конфликта нам стали известны и другие факты, мы решили провести более детальную проверку - по выплате зарплат в том числе. В селе найти работу очень сложно, жители и так в непростом положении, и к соблюдению их прав в этой сфере мы должны относиться очень внимательно.