..."Здравствуйте, Федор Николаевич! А вы зерно за наши паи когда отдадите?" - жительница села Елтышево Мошковского района Новосибирской области Анна Харченко звонит руководителю местного сельхозпредприятия. Землю это предприятие арендует, владельцы участков (после развала колхозов все сельские жители стали пайщиками) по договору аренды должны получать зерно. За каждый пай - по три центнера.

Зерно - главная "валюта" в селах, но арендаторы земли не спешат рассчитываться ею с пайщиками. Фото: Татьяна Кравченко

Анне Харченко, которая на своем подворье выращивает кур, очень пригодились бы ее шесть центнеров пшеницы - у них с мужем два пая, в общей сложности чуть больше 32,5 гектара земли.

- В марте все отдам, в марте, - успокаивает Анну предприниматель Федор Фигуренко. - Сейчас ведь к складам не проедешь - снег лежит.

- А вы вообще с нами расплачиваться собираетесь? - наседает активистка.

- Все отдам, все верну, - вздыхает Фигуренко. - Как не отдать?

Почему пайщики не получили зерно до того, как Елтышево засыпало снегом, - непонятно. Жители жалуются, что такая ситуация повторяется из года в год. В сентябре елтышевцы написали заявление в прокуратуру, но неудачно: говорят, что в приемной принимать коллективную жалобу у них отказались, попросили обратиться каждого в отдельности, и на этом все застопорилось.

Но если зерно они у своего арендатора еще как-то умудряются вытребовать, пусть и прошлогоднее, то с выплатой денег дела обстоят хуже. По словам пайщиков, арендатор, кроме зерна, должен возвращать им суммы уплаченного собственниками земельного налога, - а этого не происходит, многим не компенсировали налоговые платежи с 2012-го. "Нам в прокуратуре объяснили, что мы должны обратиться в суд, но и по суду получим только за последние три года, - жалуются местные. - А как же остальное?"

Три года - стандартный срок требования по неисполненным обязательствам, закон есть закон, но деревенские жители продолжают надеяться на совесть арендатора и ждать, когда он с ними расплатится.

Между тем прокурор Мошковского района Сергей Пустовой сообщил "РГ", что по жалобе жителей села Елтышево Валерия и Елены Рябцевых предприятие, которое возглавляет Федор Фигуренко, проверят на предмет соблюдения трудового законодательства. Валерий Рябцев, занявшись оформлением пенсии по возрасту, получил от работодателя трудовую книжку и буквально остолбенел. Оказалось, что, по документам он давным-давно уволен за "грубое однократное нарушение трудовой дисциплины". Важная деталь - до этого супруги выиграли у этого же работодателя судебный процесс, когда он вместо положенных выплат вдруг насчитал им долг в три тысячи рублей.

С помощью прокуратуры Валерию Рябцеву удалось добиться справедливости - ни прогулов, ни других грубых нарушений трудовой дисциплины он во время работы на ферме не допускал. Напротив, еще и после смены на ферме обрабатывал поля от вредителей, рискуя собственным здоровьем.

Прямая речь

Сергей Пустовой, прокурор Мошковского района Новосибирской области:

- Прокуратура выступила в качестве арбитра в этом споре. Его удалось урегулировать. Но так как при обсуждении конфликта нам стали известны и другие факты, мы решили провести более детальную проверку - по выплате зарплат в том числе. В селе найти работу очень сложно, жители и так в непростом положении, и к соблюдению их прав в этой сфере мы должны относиться очень внимательно.