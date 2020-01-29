В Кузбассе стартовала акция "Снежный десант". Двенадцать отрядов из студентов местных вузов отправились на борьбу с сугробами в отдаленные села региона.

Раннее метельное утро. Под новогодней елкой на главной площади Кемерова сложены рюкзаки, туристские коврики, рабочий инвентарь, зачехленные гитары и запас провизии на десять дней. Ребята в разноцветных куртках приветствуют друг друга как старые друзья, у которых за плечами сотни километров пройденного пути и тонны убранного снега.

У Ольги Ленской из отряда "Астория" - пять лет "снежного стажа": по значку на шапке за каждый год. Выпускница экономического факультета Кемеровского госуниверситета специально взяла отпуск, чтобы отправиться в поездку по деревням Гурьевского района. А Матвей Савельев, как и другие бойцы отряда "Реверс" Кузбасского технического госуниверситета, сдав сессию, решил посвятить десанту зимние каникулы. Перед отправкой по маршруту студенты сделали пробную вылазку в школу N 7 Кемерова. Не только убрали снег, но и прочли для школьников лекции о здоровом образе жизни, провели творческие мастер-классы и занятия по профориентации, показали концерт. Теперь эту программу повезут в двенадцать муниципалитетов Кузбасса.

- В акции участвуют 238 человек. За десять дней ребята объедут 95 населенных пунктов, - уточнила координатор проекта Кристина Нежурко. - Первым делом окажут шефскую помощь пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла. Это особенно важно в год 75-летия Победы.

Будущий врач Чинара Усенова родом из Киргизии, но уже несколько лет учится в Сибири. С отрядом "Варежки и валенки" исколесила Мариинский и Ижморский районы, а теперь едет в Беловский.

- Что заставляет меня отправляться в десант снова и снова? Атмосфера. Все в отряде мои друзья, близкие люди, - поясняет Чинара. - И еще то, что мы можем реально помочь людям. Без нас деревенским бабушкам со снегом ни за что не справиться. Заодно и дров натаскаем. В ответ каждый раз получаем благодарность. А потом за чаем бабушки рассказывают нам истории из своей жизни.

P. S.

...Студенты грузятся в автобусы, которые один за другим уходят в снежную метель. Как отметил руководитель Кузбасского регионального отделения молодежной всероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Виктор Новоселов, сама погода доказывает, что "Снежный десант" в Сибири очень нужен.