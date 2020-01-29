Новости

Сенаторы-демократы раскритиковали "сделку века" Трампа 06:21
Брошенных в Шереметьево детей предложили вернуть бабушке и дедушке 06:20
Министр торговли США отменил поездку в Китай из-за коронавируса 06:08
Коронавирус превзошел атипичную пневмонию 2003 года по числу заболевших 06:06
Сотрудникам железных дорог в ДФО раздали маски и перчатки 06:03
Свидетель подготовки провокаций оказался в плену у армии САР 05:37
СМИ: США могут приостановить авиасообщение с Китаем 05:11
На Курилах малолетний ребенок пострадал от нападения бездомных собак 05:07
Жители нескольких домов в Майами эвакуированы из-за землетрясения 04:58
Среди эвакуированных из Уханя японцев могут быть носители коронавируса 04:54
В Приморье из-за коронавируса предложили продлить каникулы студентам 04:44
Число инфицированных новым коронавирусом в Малайзии достигло семи 04:39
На Камчатке малый ракетный корабль "Смерч" вступил в морской бой 04:34
Пентагон уточнил число пострадавших военных США при обстрелах баз в Ираке 04:31
В Приморском океанариуме рыбы устроили "террор" соседям по аквариуму 04:28
На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков-любителей 04:25
Более 60 человек погибли во время ливней в Бразилии 04:20
Две тысячи кофеен Starbucks прекратили работу в КНР из-за короновируса 03:53
Сирийская армия выбила боевиков из города Маарэт ан-Нуман в Идлибе 03:44
В Австралии ученые вырастили новый коронавирус для борьбы с нынешней вспышкой 03:41
За сутки еще 25 человек скончались от коронавируса в Китае 02:50
Новое землетрясение зафиксировано в Карибском бассейне 02:47
ВОЗ направит экспертов в Китай для изучения коронавируса 02:33
Стычки с израильскими военными привели к ранениям 22 палестинцев 02:25
Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе 02:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
29.01.2020 05:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Каникулы с лопатой

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 18(8072)
В Кузбассе стартовала акция "Снежный десант". Двенадцать отрядов из студентов местных вузов отправились на борьбу с сугробами в отдаленные села региона.

Раннее метельное утро. Под новогодней елкой на главной площади Кемерова сложены рюкзаки, туристские коврики, рабочий инвентарь, зачехленные гитары и запас провизии на десять дней. Ребята в разноцветных куртках приветствуют друг друга как старые друзья, у которых за плечами сотни километров пройденного пути и тонны убранного снега.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Сибири снегопады стали причиной транспортного коллапса

У Ольги Ленской из отряда "Астория" - пять лет "снежного стажа": по значку на шапке за каждый год. Выпускница экономического факультета Кемеровского госуниверситета специально взяла отпуск, чтобы отправиться в поездку по деревням Гурьевского района. А Матвей Савельев, как и другие бойцы отряда "Реверс" Кузбасского технического госуниверситета, сдав сессию, решил посвятить десанту зимние каникулы. Перед отправкой по маршруту студенты сделали пробную вылазку в школу N 7 Кемерова. Не только убрали снег, но и прочли для школьников лекции о здоровом образе жизни, провели творческие мастер-классы и занятия по профориентации, показали концерт. Теперь эту программу повезут в двенадцать муниципалитетов Кузбасса.

- В акции участвуют 238 человек. За десять дней ребята объедут 95 населенных пунктов, - уточнила координатор проекта Кристина Нежурко. - Первым делом окажут шефскую помощь пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла. Это особенно важно в год 75-летия Победы.

Будущий врач Чинара Усенова родом из Киргизии, но уже несколько лет учится в Сибири. С отрядом "Варежки и валенки" исколесила Мариинский и Ижморский районы, а теперь едет в Беловский.

- Что заставляет меня отправляться в десант снова и снова? Атмосфера. Все в отряде мои друзья, близкие люди, - поясняет Чинара. - И еще то, что мы можем реально помочь людям. Без нас деревенским бабушкам со снегом ни за что не справиться. Заодно и дров натаскаем. В ответ каждый раз получаем благодарность. А потом за чаем бабушки рассказывают нам истории из своей жизни.

P. S.

...Студенты грузятся в автобусы, которые один за другим уходят в снежную метель. Как отметил руководитель Кузбасского регионального отделения молодежной всероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Виктор Новоселов, сама погода доказывает, что "Снежный десант" в Сибири очень нужен.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Путин встретится с Нетаньяху 30 января
МИД России прокомментировал "сделку века" США
Поиском убийц Алабушева займется отдел по особо тяжким преступлениям СК
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
Глава Чувашии исключен из "Единой России"
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года