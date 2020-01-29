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29.01.2020 19:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Саввушку замело

На Алтае в село неделю не могут доставить продукты
Текст: Татьяна Кузнецова (Алтайский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
В Алтайском крае уже больше двух недель бушует стихия - из-за обильных снегопадов и метелей перекрыты дороги, занесены проезды, нарушено сообщение с населенными пунктами. Жители сел, оказавшихся в снежной блокаде, жалуются на дефицит продуктов питания. Спасатели пробиваются к ним на вездеходах и снегоходах, чтобы доставить хлеб, крупу, медикаменты.
Небывалый снегопад сковал алтайские села, на улицах дорожки напоминают глубокие траншеи. Фото: Сергей Зюзин Небывалый снегопад сковал алтайские села, на улицах дорожки напоминают глубокие траншеи. Фото: Сергей Зюзин
Небывалый снегопад сковал алтайские села, на улицах дорожки напоминают глубокие траншеи. Фото: Сергей Зюзин

В село Саввушка Змеиногорского района, где проживает около 1200 человек, в последний раз продукты привозили неделю назад - в прошлую среду. Хлеб обещали подвезти накануне, но из-за метели дороги опять закрыты. Конечно, сельчане не голодают: у многих есть подсобное хозяйство, запасы на зиму. Но не у всех.

- Мы сами пытаемся решать проблему с хлебом, - рассказала "РГ" глава Саввушинского сельсовета Ольга Репина. - В селе есть мини-пекарня, сейчас она работает практически круглосуточно - пекут батоны для школьной столовой, детского сада и для жителей. Мука у нас со своей мельницы. А вот с другими продуктами - напряженно. Молочку привозят раз в неделю. Запас медикаментов в аптеке пока тоже есть.

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В соседнее небольшое село Новохарьковка, где живет всего сорок человек, еще три дня назад планировали передать немного продуктов из саввушкинского магазина, но сломался снегоход. "Надеюсь, сегодня-завтра мы отправим туда продовольствие", - отметила глава сельсовета.

Непогода усугубила и коммунальные проблемы алтайских сел. Так, в Саввушке затруднено водоснабжение. Жители говорят, что вода из крана бежит еле-еле. По словам Ольги Репиной, на скважине сломался насос. Новый уже приобрели, но специалисты из-за снежных заносов не могут добраться до скважины, чтобы его установить. В Третьяковском районе в снежной ловушке оказались три села - Новоалейское, Боровлянка и Верх-Алейка. Дороги здесь заносит так, что даже тяжелая техника не всегда справляется.

Вчера спасатели на вездеходе смогли пробиться в Третьяковский район. С большим трудом они добрались до отрезанных сел и привезли большую партию продуктов.

- Вездеход МЧС прибыл в районный центр Староалейское, здесь мы загрузили 630 булок хлеба, 400 килограммов муки, а также соль, сахар, крупы, медикаменты. Все это спасатели доставили в села Новоалейское и Верх-Алейка, - пояснил "РГ" глава Третьяковского района Николай Каверин. - А из Новоалейского эвакуировали беременную женщину, которую разместили в районной больнице.

Дороги на Алтае заносит так, что даже тяжелая техника не всегда справляется

По словам Николая Каверина, трактористы, бульдозеристы трудятся сутками, на износ. "Таких сугробов в районе мы не упомним", - говорит он.

Количество снега, выпавшего в регионе в этом январе, по данным метеорологов, превышает среднегодовые нормы - в некоторых районах в три раза. В Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах ввели режим ЧС из-за снежных заносов. На расчистке дорог в регионе работает около тысячи единиц техники, в том числе военные бульдозеры. А к жителям сел, где дороги пока не прочистили, на помощь приходят спасатели на снегоходах.

- Мы доставляем продовольствие на вездеходах и снегоходах, эвакуируем тех, кому требуется экстренная медицинская помощь, - отметил начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

В среду на Алтае по-прежнему действовал шторм-прогноз, было перекрыто больше двадцати дорог. Но на ближайшие пять дней синоптики обещают передышку - метели должны поутихнуть.

МЧС

В главном управлении МЧС России по Алтайскому краю все имеющиеся силы и средства приведены в режим повышенной готовности. Там продолжает функционировать рабочая группа межведомственного оперативного штаба.

В Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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По сообщению пресс-службы МЧС России, усиленные группировки работают в районах с наиболее сложной обстановкой: помимо трех названных районов еще и в Поспелихинском. Там в отрезанные от сообщения с Большой землей населенные пункты спасатели доставляют продукты питания и предметы первой необходимости.

По словам руководителя регионального главка МЧС России Александра Макарова, в два района направлены более 50 тонн продовольствия.

Сегодня с утра должна начаться транспортировка продовольствия из райцентров в конкретные заваленные снегом населенные пункты.

На контроле у спасателей находится также 18 участков дорог краевого и 1 участок федерального значения Р-256 "Чуйский тракт", 11 участков дорог регионального значения в 21 муниципальном образовании.

На этих заметенных участках дорог введено ограничение движения для любого вида автотранспорта.

Фото: iStock
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На трассах дежурит высокопроходимая техника и оборудованы пункты обогрева. В готовности к применению находятся подвижные и стационарные пункты обогрева.

По данным гидрометеослужбы, нынешняя ситуация для января нетипичная, но прогноз был получен заблаговременно, поэтому все дорожные службы были готовы к таким погодным условиям. В ближайшие дни в край придет резкое похолодание и температура до минус 30 градусов. Ожидаются также и новые метели.

"В работе по обеспечению безопасности граждан и стабилизации обстановки задействовано 269 человек, 179 единиц техники, из них от МЧС России 88 человек, 28 единиц техники", - сообщили в спасательном ведомстве.

Там также опубликовали телефон "горячей линии" ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8-3852-20-26-21.

По этому номеру можно получить необходимую информацию о ситуации на дорогах региона.

Подготовил Тимофей Борисов

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