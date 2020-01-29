В Кемерове госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов

Двух пассажиров - взрослого и ребенка - с синдромами острого респираторного заболевания, прибывших накануне в Кемерово из Китая, отправили из аэропорта в областную инфекционную больницу.

Как сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кузбасса, граждане прилетели с острова Хайнань на юге КНР, где сейчас распространяется новый коронавирус. У них уже взяли все анализы, необходимые для уточнения диагноза.

Тем временем, чтобы не допустить распространения инфекции на территории Кемеровской области, усилен санитарно-карантинный контроль в воздушных пунктах пропуска через государственную границу (Кемерове и Новокузнецке) за пребывающими международными рейсами из стран Юго-Восточной Азии. Эти пассажиры проходят бесконтактную термометрию. Всех, у кого повышена температура тела и есть кашель, одышка, першение в горле и другие респираторные симптомы, будут доставлять в инфекционные стационары для дополнительного обследования и уточнения диагноза.

Справка "РГ"

О вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, расположенном в центральной части Китая, власти страны сообщили Всемирной организации здравоохранения 31 декабря. Возбудителем заболевания оказался коронавирус 2019-nCoV. Общее число заразившихся вызванной им пневмонией, на сегодня достигло 5974 человек, 132 больных скончались. Наиболее активно вирус распространяется в 25 регионах КНР, включая Ухань, Пекин, Шанхай, провинции Гуадун и Хайнань, а также на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Малайзии, Австралии, США, Канаде, Франции и Германии.