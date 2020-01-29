В Кемерове госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов

Новости

В приграничной провинции КНР еще у семи человек обнаружили коронавирус 09:20
В Якутии "дети войны" впервые получат единовременные выплаты 09:17
Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке 09:16
Засухи и плотины изменили цвет "Реки девяти драконов" 09:09
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения? 09:04
Внешность нового Kia Sorento полностью раскрыта 09:02
Национальная библиотека Беларуси запускает проект к 75-летию Великой Победы 09:00
В Сахалинской области создадут министерство государственного управления 08:40
Ученые выяснили, кому надо опасаться рака щитовидной железы 08:38
На Камчатке предложили ввести единый тариф на вывоз бытовых отходов 08:30
Эксперимент с лекарственным растением выявил пользу палов для цветения 08:17
Видео: Bugatti и Lamborghini в снежном дрифте 08:15
Россияне назвали необходимый для роста производительности уровень зарплат 08:13
Археологи раскопали 8500-летнюю фигурку неизвестного существа 08:03
Эксперты опознали тело Коби Брайанта и еще трех жертв катастрофы 08:02
Развенчан миф о внезапной гибели мощной цивилизации Кахокия 08:01
Роскачество исследовало качество школьных пиджаков и нашло нарушения 08:00
В регионы Урала вернулись сильные морозы 07:49
Адвокат: Историк Соколов принимал лекарства, вызывающие агрессию 07:46
В школах Приморья 80 классов закрыты на карантин 07:44
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян 07:41
В Новосибирске жестоко убили беременную женщину 07:39
В Бурятии завели дело о подлоге при поставке оборудования в диспансер 07:22
Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 07:20
В Приморье задержали хабаровского наркоторговца 06:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
29.01.2020 09:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кемерове госпитализировали двух вернувшихся из Китая туристов

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Двух пассажиров - взрослого и ребенка - с синдромами острого респираторного заболевания, прибывших накануне в Кемерово из Китая, отправили из аэропорта в областную инфекционную больницу.
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Вирус из Китая: насколько реальна всемирная пандемия

Как сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья населения Кузбасса, граждане прилетели с острова Хайнань на юге КНР, где сейчас распространяется новый коронавирус. У них уже взяли все анализы, необходимые для уточнения диагноза.

Тем временем, чтобы не допустить распространения инфекции на территории Кемеровской области, усилен санитарно-карантинный контроль в воздушных пунктах пропуска через государственную границу (Кемерове и Новокузнецке) за пребывающими международными рейсами из стран Юго-Восточной Азии. Эти пассажиры проходят бесконтактную термометрию. Всех, у кого повышена температура тела и есть кашель, одышка, першение в горле и другие респираторные симптомы, будут доставлять в инфекционные стационары для дополнительного обследования и уточнения диагноза.

Справка "РГ"

О вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, расположенном в центральной части Китая, власти страны сообщили Всемирной организации здравоохранения 31 декабря. Возбудителем заболевания оказался коронавирус 2019-nCoV. Общее число заразившихся вызванной им пневмонией, на сегодня достигло 5974 человек, 132 больных скончались. Наиболее активно вирус распространяется в 25 регионах КНР, включая Ухань, Пекин, Шанхай, провинции Гуадун и Хайнань, а также на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Малайзии, Австралии, США, Канаде, Франции и Германии.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
За сутки еще 25 человек скончались от коронавируса в Китае
Россияне назвали необходимый для роста производительности уровень зарплат
Свидетель подготовки провокаций оказался в плену у армии САР
Сенаторы-демократы раскритиковали "сделку века" Трампа
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года