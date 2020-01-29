В Кузбассе мужчина сбежал из здания суда после оглашения приговора

В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения ему приговора в виде 15 лет заключения. При этом он напал на конвоира, сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в 16.30 по местному времени в здании Кузнецкого районного суда. На заседании рассматривалось дело 33-летнего жителя Междуреченска, который ранее был неоднократно судим за грабежи и разбои, а сейчас оказался на скамье подсудимых за грабеж. По новому делу суд приговорил его к 15 годам заключения.

После того, как приговор был оглашен, подсудимый сбежал. Как уточнили в пресс-службе регионального СК РФ, мужчина попросил конвоира отвести его в туалет. Там рецидивист несколько раз ударил охранника в лица и скрылся в неизвестном направлении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря областного центра медицины катастроф Антона Дужика, конвоир госпитализирован в городскую больницу №29 в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту следователи возбудили новое уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). В рамках расследования также проверят организацию конвоирования подсудимого. Кроме того, руководство регионального главка МВД проведет служебную проверку.

Сейчас полиция ведет поиск сбежавшего мужчины. Осужденный был одет в черную куртку и темные штаны. На вид ему 30-35 лет, рост 180 сантиметров, волосы кудрявые. Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о его местоположении, сообщить по указанным по ссылке телефонам.