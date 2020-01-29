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29.01.2020 07:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Платить будут все

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 18(8072)
Неработающие кузбассовцы в возрасте семидесяти лет и старше в этом году начнут платить взносы в фонд капремонта многоквартирных домов. Расходы пенсионерам компенсируют из бюджета.

Вступивший в силу областной закон отменил тот, что действовал в регионе с 2015 года и полностью освобождал пожилых собственников жилья от взносов за капремонт.

Фото: Нина Рузанова/РГ
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- Он противоречил Жилищному кодексу РФ, на что нам неоднократно указывали, - отметил начальник областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олег Ивлев. - В результате Кузбасс не мог претендовать на компенсацию расходов на капремонт из федерального бюджета. Пять лет подряд заявки направлялись в Москву, и минстрой РФ их рассматривал, однако мы не могли попасть в число регионов-получателей компенсации.

В итоге выпадающие доходы областного фонда капремонта ложились на плечи собственников, не имеющих льгот. Правда, размер взноса в Кузбассе сначала был одним из самых низких в России - 3,9 рубля за квадратный метр. Сейчас тариф вырос до 6,71 рубля. Однако благодаря тому, что местное законодательство приведено в соответствие с федеральным, регион может получить возмещение "капремонтной" платы, вносимой льготниками. При софинансировании из областного бюджета в объеме тринадцати миллионов рублей общая сумма компенсации в текущем году составит 68 миллионов.

Следует уточнить, что на нее имеют право лишь собственники жилья, которые уже не работают, достигли семидесятилетия и проживают одни либо в составе семьи пенсионеров и инвалидов. Тем, кому нет восьмидесяти, бюджет возместит половину уплаченных взносов, а остальным - сто процентов. Как сообщила начальник областного департамента соцзащиты населения Елена Воронина, за поддержкой следует обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. Об изменениях в законодательстве жильцам напомнят и в управляющих компаниях.

- Всем, кто успеет подать заявление до конца июня, взносы возместят за первые полгода, а тем, кто придет позже, с начала июля, - уточнила Воронина. - При этом компенсация будет иметь упреждающий характер. То есть, обратившись с заявлением в феврале, собственник получит деньги сразу за два месяца.

Фото: Сергей Михеев
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Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на один "квадрат" общей площади жилого помещения в месяц, установленного областным правительством, в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения в регионе.

А федеральным и региональным льготникам, имеющим право на компенсацию, включая инвалидов и участников Великой Отечественной, никаких заявлений писать не придется: им просто дополнят существующий пакет льгот. Это касается 71,3 тысячи жителей региона.

- Речь идет не только о социальной защите представителей старшего поколения, но и об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора, - отмечает зампредседателя областного законодательного собрания, сопредседатель регионального штаба ОНФ Юрий Скворцов. - Новый механизм более открытый и понятный, и он позволит существенно пополнить фонд капремонта. Что же касается размеров тарифа, думаю, продержимся на нем не больше двух лет. А потом недофинансирование капремонта неизбежно приведет к увеличению количества ветхого и аварийного жилья.

Документы для получения компенсации взносов на капремонт

- документ, удостоверяющий личность

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства и правовые основания владения жилым помещением

- трудовая книжка

- квитанция о начисленных (оплаченных) взносах за текущий месяц или тот, что предшествует месяцу обращения в уполномоченный орган, с указанием площади жилого помещения, на которую производятся начисления

- реквизиты счета плательщика в кредитной организации

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