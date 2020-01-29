В Омске сыграли свадьбу 92-летний жених и 81-летняя невеста

Омские молодожены-2019 достойны того, чтобы попасть в Книгу рекордов. Сразу несколько пар весьма почтенного возраста решили соединить себя узами брака.

- В списке рекордсменов - влюбленные мужчины возрастом 92, 88, 83 и 80 лет. Возраст их невест на момент бракосочетания составил, соответственно, 81, 79, 79 и 80, - сообщила начальник управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко. - Всего в возрасте, превысившем 75 лет, вступили в брак 38 мужчин и 13 женщин. Наибольшая разница, когда жених оказался старше невесты, составила 39 лет, когда невеста старше жениха - 23 года.

Впрочем, данная ситуация все-таки нетипична. По данным специалистов, в минувшем году самыми активными брачующимися были мужчины 35-29 лет и женщины 18-24 лет. 12 юношей и 80 девушек поженились в 18 лет.

Всего за последний год в регионе зарегистрирован 12491 брак, в 6880 случаях - впервые.

По данным ЗАГС, в минувшем году в Омской области сыграли свадьбу 513 иностранцев, 473 из которых - женихи, приехавшие за второй половинкой из Казахстана, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Молдовы, и 40 граждан из дальнего зарубежья: Германии, Испании, Турции, Сербии, Кореи, Великобритании, Израиля, Туниса, Чили и других стран.

55 семейных пар омичей отметили в 2019 году "золотую" свадьбу.