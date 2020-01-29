Виновник смертельного ДТП в Иркутске осужден на 15 лет

Иркутский областной суд вынес беспрецедентный приговор 42-летнему мужчине. В Приангарье впервые в судебной практике обвинительный приговор водителю, спровоцировавшему ДТП со смертельным исходом, был вынесен по пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ, то есть классифицирован как убийство, совершенное общеопасным способом, сообщили в СУ СК по региону.

- Следствием и судом установлено, что 8 октября 2018 года в районе дома №2 по улице Мира в Иркутске водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь в попутном направлении с легковым автомобилем Kia, умышленно вытолкнул последний на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение автомобилей Kia и Mitsubishi. Четверо пострадавших в аварии, двое из которых дети 8 и 12 лет, были экстренно госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Для 27-летнего водителя Mitsubishi полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - мужчина скончался в больнице на следующий день, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Карина Головачева.

В кратчайшие сроки полицейским удалось установить местонахождение предполагаемого виновника ДТП и доставить его в следственный отдел. Обвиняемый иркутянин признался следователям, что намеренно подрезал автомобиль, которым управляла женщина, после чего скрылся с места аварии.

По словам Карины Головачевой, в следственной и судебной практике - это беспрецедентный случай привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего особо тяжкое преступление столь специфическим способом. Следователи следственного отдела по Ленинскому району Иркутска длительное время собирали доказательства, подтверждающие вину обвиняемого в совершении убийства, завуалированного под дорожно-транспортное происшествие.

В итоге подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.