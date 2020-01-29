- Мы с детства на лыжах, здесь служат в основном сибиряки, так что и гранатомет за спиной не мешает. Дело привычки, - отдышавшись, улыбается на морозе замкомвзвода - старший сержант Павел Влас. - Занятия на лыжах почти ежедневно, в том числе отрабатываем и вот такой хитрый способ атаки, когда лыжника тянет гусеничная техника. Его еще наши деды придумали во время Великой Отечественной. Очень эффективная тактика в определенных условиях.

БМП тянет за собой четырех бойцов-лыжников, которые в любой момент могут стать сюрпризом для противника. Фото: Никита Зайков/ РГ

На воинском полигоне под Юргой в Кемеровской области БМП тянет четверых бойцов-лыжников по глубокому снегу. Мотострелки, по двое в связке, цепляют трос к машине и скользят за ней по таким сугробам, где пешком точно не пройдешь, да и на лыжах-то увязнешь. Опытные бойцы спокойно едут на скорости до пятнадцати километров в час, а новички плюхаются в снег. Упал - создал опасность для движения всей связки, так что стоп, машина, и все сначала.

- Когда едешь на лыжах за БМП, главное - равновесие и реакция на неровности рельефа, - объясняет Павел Влас. - С первого раза ни у кого не получается, только с тренировками приходит мастерство. Особенно сложно на поворотах: важно и самому устоять, и товарища не сбить. Тут многое зависит еще и от профессионализма водителя-механика, как он приспособился к "лыжному прицепу".

По словам командира мотострелкового взвода гвардии лейтенанта Степана Глазнева, такой способ передвижения можно использовать, например, для транспортировки бойцов, до десяти километров без остановки проходят.

- В машине: механик-водитель, командир отделения и наводчик-оператор. Еще четыре человека в расчете БМП - пехотный десант, эти ребята и встают на лыжи, - отмечает командир взвода.

Солдатские лыжи под цвет маскировки - белые, но главное отличие от привычного спортинвентаря в креплении. Оно приспособлено под любую обувь - сунул ногу, в чем есть, и пошел.

Лейтенант Глазнев окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Но признается, в столице на лыжи удавалось встать редко. Зато наводчик-оператор Вячеслав Галныкин с детства занимался лыжными гонками и в своем отделении учит бойцов навыкам скольжения по снегу.

По словам руководителя учений - командира первого батальона мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО майора Александра Жданова, подготовка солдат к ведению боя зимой в Сибири особая. Даже целеуказание сложнее, ведь снег скрывает ориентиры на местности.

- Этот элемент, когда бойцы идут на тросе за машиной, перенят из опыта Великой Отечественной войны. В то время стрелковые части использовали всевозможные волокуши, которые позволяли доставлять по снегу на позиции боеприпасы, провизию, другие грузы. Также и пехотинцы цеплялись за танки, преодолевали глубокий снег. Особенно эффективно это в ходе наступательного рывка или контратаки - бойцам не требуется время на спешивание. Добравшись до рубежа, они разъезжаются в стороны и сразу готовы занять позиции, вступить в бой.

Такую тактику применяли, например, бойцы новосибирской 29-й отдельной лыжной бригады, которых немцы прозвали "снежными призраками".

Прямая речь

Анатолий Середа, командир первой мотострелковой роты, гвардии капитан:

- Взвод находился на удалении полутора километров от огневого рубежа. Там имитировалось движение разведывательных групп условного противника. Их действия подавлялись огнем одной БМП, а затем на место выдвигалось три мотострелковых взвода. Все мишени были поражены, отстрелялись успешно.