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29.01.2020 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Кузбасса взломал автомат с игрушками, чтобы раздать их детям

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В кузбасском городе Тайга полицейские задержали местного жителя, который взломал аппарат "хватайка" в одном из супермаркетов и похитил оттуда 92 игрушки.

Фото: iStock
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В дежурную часть отделения МВД РФ по городскому округу обратилась оператор аппарата, обнаружившая, что замок на его дверце сломан, и игрушек нет. Сумма нанесенного ущерба составила 19 тысяч рублей.

На след воришки - 46-летнего ранее судимого мужчины - вышли сотрудники уголовного розыска. Злоумышленник, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, признался, что сначала пытался достать мягкую игрушку при помощи крана, однако пятнадцать попыток кряду результатов не дали. И тогда, вернувшись к автомату через некоторое время, пользователь сломал замок, вытащил игрушки и раздал их стоявшим поблизости детям и прохожим на улице. Себе оставил три штуки, которые полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до двух лет лишения свободы, - уточнили в областном ГУ МВД.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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