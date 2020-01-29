В городе Изобильном один из многоквартирных домов буквально разваливается изнутри. Муниципальные власти соглашаются, что до беды, действительно, недалеко и что долго здание простоять не сможет, но с помощью при этом не спешат.

Почему изобильненцы остались наедине со своими коммунальными проблемами, разбиралась "РГ", в которую обратились жильцы дома.

Комариное царство

Трехэтажное строение на улице Красной, 10 находится в самом центре города. Через дорогу - парк, рядом загс и главная площадь. Именно к ним и обращен разваливающимся фасадом этот дом. И подобное соседство, похоже, ничуть не смущает чиновников.

- Мы уже не раз спрашивали: "Как же так, у вас в самом центре такая развалюха! А как же облик города?" Но все напрасно. А ведь никто не просит построить вместо него дворец. Ведь выяснилось, что все получилось именно из-за просчетов администрации, за которые расплачиваться приходится жильцам, - возмущается Елена Матяш, одна из обитательниц дома.

Наша экскурсия начинается с подвала.

- Сейчас найдем для вас резиновые сапоги - без них сюда не спуститься, - говорит провожатая.

Стоило только приоткрыть дверь, как откуда-то снизу вылетел рой комаров. И это в середине зимы! Кроме того, тысячи насекомых сидели на стенах и потолке подвального помещения, затопленного водой.

- Это грунтовые воды, а не канализация. Здесь еще и лягушки водятся. В подвале проходят трубы отопления и всегда тепло. Потому и комары. Они у нас живут почти круглый год. По вентиляции поднимаются во все квартиры, - поясняет Матяш.

Подъезд в доме тоже оказался далек от идеала. Высокие ступеньки стали разваливаться. В темноте можно не заметить, что края у них скошены, и легко подвернуть ногу. Такое предположение сразу подтверждает пожилая жительница дома Галина Воловикова.

- Как раз на этой ступеньке я и упала. Спускалась, а кусок бетона выскользнул из-под ноги. Еще и сильно ударилась головой, - говорит пенсионерка.

Когда по документам до капремонта дойдет очередь, возраст трехэтажного дома перевалит... за 70 лет

На одной из стен первого этажа подъезда подтеки расплываются прямо под распределительным щитком. Как пояснили жильцы, из-за прохудившейся крыши вода после дождей стекает до первого этажа и заливает электрические коммуникации. Если же учесть, что перегородки в строении из дранки - тонких деревянных пластин, каким-то чудом короткое замыкание еще не привело к пожару. Но в ответ на возмущение подобным положением дел жильцы вновь лишь иронично улыбаются.

- Со всем этим еще можно жить. Вы пока только с улицы видели нашу крышу. Каждый раз, когда поднимается сильный ветер, с замиранием сердца прислушиваемся к тому, что происходит у нас над головой, - продолжает Матяш.

Подняться на чердак - настоящее испытание. Старая приставная лестница, казалось, была того же возраста, что и сам дом. Наверху без фонаря не обойтись. Повсюду старый хлам, под ногами голубиный помет. От птиц пару лет назад удалось избавиться - управляющая компания установила сетки на все большие щели. Шифер, который покрывает крышу, больше похож на асбестовое сито. Через многочисленные отверстия пробиваются лучи света. Тут и там самые большие дыры наскоро заделаны монтажной пеной и полиэтиленом, торчат гвозди.

Как дому возраст скинули

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы стало ясно: этот дом на улице Красной уже давно следовало привести в порядок. Но, как выяснилось, из-за ошибки то ли управляющей компании, то ли местных властей (все кивают теперь друг на друга) год ввода его в эксплуатацию в программе капитального ремонта указан неверно.

- Наш дом построили в 1966 году, - рассказывает Елена Матяш и показывает технический паспорт здания, где и вправду стоит эта дата. - Но почему-то в своих документах городские и краевые власти год постройки указали, как... 1975-й. Откуда взялась данная цифра, даже не представляем. Но именно поэтому нам до сих пор не сделали капремонт.

Жильцы обнаружили ошибку только в 2017 году. С тех пор и начались их бесконечные обращения в администрацию Изобильненского городского округа. Там недочет признают, но исправлять не торопятся.

Елена показывает внушительную стопку документов - результат безуспешных попыток отстоять свою правоту.

- Каждый раз все происходит по одному и тому же сценарию: делегацию жильцов в администрации принимают, выслушивают, звонят кому-то в Ставрополь. Потом уверяют, что, мол, все исправят, - и назначают очередную дату. И круг таким образом замыкается, - удивляется Матяш.

В письменных ответах из администрации говорится, что местная власть раз за разом якобы проводит обследование дома, получает доказательства износа его конструкций и признает ошибку в дате постройки.

Ждите... 18 лет

В государственной информационной системе "ЖКХ" указано, что капитальный ремонт крыши дома на Красной, 10 назначен на 2032 год, а фундамента - так и вовсе на 2038-й. К тому моменту возраст трехэтажки и вовсе перевалит за 70 лет. В муниципалитете сказали, что дату дома актуализировали еще осенью прошлого года.

- Существует определенный регламент, который прописан в федеральном законе. Согласно ему актуализировать данные можно раз в год весной - 15 апреля, - рассказал начальник отдела муниципального хозяйства Владимир Махринов.

Однако он так и не объяснил, почему с поправками тянули три года. К тому же оказалось, что изменение даты ввода в эксплуатацию не переносит сроки капитального ремонта. Для этого нужно ждать еще как минимум год. И только лишь тогда собственникам дома может повезти и их включат в краткосрочную программу.

- Сейчас они могут рассчитывать на капремонт не ранее чем в 2021 году. Мы направили все необходимые документы в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, - добавил Махринов.

То, что дату исправили, но это никак не повлияло на сроки проведения капитального ремонта, подтвердили и в министерстве. Там заявили, что ранее дом на улице Красной, 10 числился со степенью износа 20 процентов. Поэтому и были установлены подобные сроки работ - 2032 и 2038 годы. Но в прошлом ноябре в ведомство поступило письмо с просьбой увеличить физический износ крыши до 69 процентов.

В администрации Изобильненского городского округа подтвердили: именно этот факт станет основанием для того, чтобы перенести сроки долгожданного капремонта. Но внутренняя переписка краевых и муниципальных властей мало волнует жильцов многострадального дома.

- Такую проблемную ситуацию создали не мы, но нам приходится расплачиваться за ошибки, которые допустили другие, - резонно замечает Матяш.

Мнение

Алла Седых, руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль":

- Программа капитального ремонта формировалась в 2012 году. Тогда, во-первых, многие не знали, как именно функционирует данное нововведение. Во-вторых, все делалось в спешке. Именно поэтому такие ошибки, как неправильно указанный год постройки, - это факт тех лет. Сейчас дома, которые вносят в программу, указаны без ошибок.

Жильцам в такой ситуации, увы, остается только непрерывно писать во все инстанции, контролировать положение дел в муниципалитете и министерстве ЖКХ региона. Крайние меры - это обращение в прокуратуру или даже в суд. Надзорное ведомство может вступиться за жильцов. Шансы повышает то, что среди них есть пенсионеры.

Но можно выбрать и другой путь. Если состояние дома на самом деле плачевное, можно добиться признания его аварийным и рассчитывать тогда на программу переселения из ветхого жилья.

Тем временем

Многие жители многоквартирных домов хотят сделать капремонт сейчас, особенно если по графику его ждать еще несколько лет. Кроме того, долгое ожидание может привести к тому, что собранные средства обесценятся из-за инфляции.

Первыми таким путем пошли в Ставрополе жители 10-этажного дома 1990 года постройки на улице Ленина: там заменили четыре лифта. На эти цели собственники жилья взяли кредит в банке в размере пяти миллионов рублей. А почти миллион рублей на уплату процентов по кредиту им компенсирует Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.