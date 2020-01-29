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29.01.2020 19:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Без мантии

Бывший судья попал в уголовное дело
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8073)
Судью в отставке из Минеральных Вод Ставропольского края Николая Кайшева Высшая квалификационная коллегия судей лишила мантии и согласилась на возбуждение против него уголовного дела.

Бывшего судью подозревают во взяточничестве. Причем, по данным следственного ведомства, он был задержан с поличным при получении взятки. Лично руководитель Следственного комитета России подал в ВККС прошение дать согласие на возбуждение против судьи уголовного дела по части 5 статьи 290 УК РФ - за получение взятки в крупном размере. За такое преступление грозит строгое наказание - до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

Фото: Пресс-служба МВД Республики Коми
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При рассмотрении ходатайства следствия в ВККС были предоставлены документы, согласно которым в декабре 2018 года Кайшев должен был рассматривать дело по дорожно-транспортному происшествию. А именно - иск гражданина Ткаченко к страховщику "Росгосстраха" о взыскании неустойки. До начала процесса, по данным следствия, судья встретился с представителем заявителя и потребовал взятку - 50 тысяч рублей за решение в пользу истца. Представитель согласился с таким вариантом. И вскоре судья удовлетворил иск. Речь шла о спорном ДТП, в котором одна из сторон могла получить страховку в 100 тысяч рублей, если бы суд признал ее потерпевшей. Поэтому, вероятно, именно половину этой суммы потребовал судья.

Судья после удовлетворения гражданского иска получил часть взятки - 15 тысяч рублей. Правда, происходила передача денег под контролем представителей спецслужбы. И после того как судья положил деньги в ящик стола, вошли сотрудники ФСБ и обнаружили помеченные купюры. Сам Кайшев в ходе предварительного следствия от каких-либо объяснений отказался.

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