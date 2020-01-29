Судью в отставке из Минеральных Вод Ставропольского края Николая Кайшева Высшая квалификационная коллегия судей лишила мантии и согласилась на возбуждение против него уголовного дела.

Бывшего судью подозревают во взяточничестве. Причем, по данным следственного ведомства, он был задержан с поличным при получении взятки. Лично руководитель Следственного комитета России подал в ВККС прошение дать согласие на возбуждение против судьи уголовного дела по части 5 статьи 290 УК РФ - за получение взятки в крупном размере. За такое преступление грозит строгое наказание - до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

При рассмотрении ходатайства следствия в ВККС были предоставлены документы, согласно которым в декабре 2018 года Кайшев должен был рассматривать дело по дорожно-транспортному происшествию. А именно - иск гражданина Ткаченко к страховщику "Росгосстраха" о взыскании неустойки. До начала процесса, по данным следствия, судья встретился с представителем заявителя и потребовал взятку - 50 тысяч рублей за решение в пользу истца. Представитель согласился с таким вариантом. И вскоре судья удовлетворил иск. Речь шла о спорном ДТП, в котором одна из сторон могла получить страховку в 100 тысяч рублей, если бы суд признал ее потерпевшей. Поэтому, вероятно, именно половину этой суммы потребовал судья.

Судья после удовлетворения гражданского иска получил часть взятки - 15 тысяч рублей. Правда, происходила передача денег под контролем представителей спецслужбы. И после того как судья положил деньги в ящик стола, вошли сотрудники ФСБ и обнаружили помеченные купюры. Сам Кайшев в ходе предварительного следствия от каких-либо объяснений отказался.