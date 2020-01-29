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29.01.2020 15:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Площадь невезения

В Махачкале активисты добились качественной реконструкции городской площади
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 18(8072)
Власти Махачкалы прислушались к критике горожан и приняли решение продолжить реконструкцию центральной городской площади, исправив все недоделки.
Фото: Газета "Борьба" Реконструкция центральной площади продолжится. Фото: Газета "Борьба"
Реконструкция центральной площади продолжится. Фото: Газета "Борьба"

Торжественное открытие центральной площади Махачкалы после реконструкции состоялось 28 декабря прошлого года с участием первых лиц республики. По словам главы региона Владимира Васильева, подарок был сделан мэром Москвы Сергеем Собяниным, который распорядился выделить на эти цели 350 миллионов рублей.

Как пояснил мэр города Салман Дадаев, за время реконструкции на площади была обновлена система водоснабжения и водоотведения, уложено около восьми тысяч квадратных метров плитки, обустроены зоны отдыха с бесплатным доступом к интернету, посажено более 50 деревьев. Место адаптировано к потребностям маломобильных граждан и зонировано для проведения государственных праздников.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Через несколько дней после открытия горожане начали высказывать свои впечатления от обновленной площади. Они заметили, что конечный результат отличается от анонсированного проекта. Вызвало вопросы качество укладки плитки. Особенно много жалоб поступало от женщин, у которых каблуки проваливались в стыки между плитками.

Активисты общественного движения "Город наш" проинспектировали качество работ. Мадина Ибрагимова специально взяла с собой рулетку, чтобы замерить щели между уложенной плиткой. По ее словам, все щели разные по ширине, что подтвердили измерения.

- Использованы старые канализационные люки, травяной газон уложен неровно, где-то его совсем нет. Согласно проекту, на площади должно быть постелено 14 ковров из специальной плитки, но мы увидели только один, да и тот выполнен неаккуратно, - говорит Мадина.

Многие махачкалинцы в социальных сетях поддержали общественников и указали выявленные ими недочеты при реконструкции площади. Назревал скандал. После поднявшегося шума управление ЖКХ раскритиковало горожан, которые, как полагают в ведомстве, не желают видеть позитивных изменений. Глава Махачкалы Салман Дадаев, в свою очередь, заявил, что все недостатки, указанные общественниками, будут устранены, а благоустройство площади продолжено. По словам чиновников мэрии, торжественное открытие площади с перерезанием ленточек было... "техническим".

- Было просто техническое открытие, сделанное, чтобы жители смогли провести Новый год на площади, отметить праздник. Теперь работа продолжится, - сказал заместитель главы города Эфенди Хайдаков. При этом он признал, что недочеты в проделанной работе все-таки имеются. По словам чиновника, все мозаичные ковры, запланированные по проекту, появятся, но они пока не готовы. Что касается старых люков, то Хайдаков объяснил, что это "временная мера". Заместитель мэра поблагодарил общественников за то, что они высказывают свои замечания.

Как рассказали "РГ" общественники, они продолжат контролировать второй этап реконструкции площади.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала

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