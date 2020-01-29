Спорт
29.01.2020 11:20
Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

Баскетболистки из Минска сыграют в Коми в четвертьфинале Евролиги

Фото: Пресс-служба "Цмоки-Минск" Фото: Пресс-служба "Цмоки-Минск"
Пресс-служба "Цмоки-Минск"

В Республику Коми из Беларуси прилетела женская баскетбольная команда "Цмоки-Минск". Девушки сыграют с командой из Сыктывкара "Ника" в рамках четвертьфинала Европейской женской баскетбольной лиги.

Фото: РИА Новости
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В Сыктывкар спортсменки прилетели около 02:00, потому что задержали рейс, сообщили в среду в пресс-службе министерства физкультуры и спорта Республики Коми. Тренер белорусской команды Андрей Вавлев сразу отметил, что уже посмотрел матчи "Ники" как в EWBL, так и в Суперлиге. Особенно выделил Татьяну Бурик.

Андрей Вавлев добавил, что в Сыктывкаре собственный национальный колорит. И поэтому поездка должна запомниться.

Матч между "Цмоки-Минск" и "Никой" состоится 30 января в Сыктывкаре.

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