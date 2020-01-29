Баскетболистки из Минска сыграют в Коми в четвертьфинале Евролиги

В Республику Коми из Беларуси прилетела женская баскетбольная команда "Цмоки-Минск". Девушки сыграют с командой из Сыктывкара "Ника" в рамках четвертьфинала Европейской женской баскетбольной лиги.

В Сыктывкар спортсменки прилетели около 02:00, потому что задержали рейс, сообщили в среду в пресс-службе министерства физкультуры и спорта Республики Коми. Тренер белорусской команды Андрей Вавлев сразу отметил, что уже посмотрел матчи "Ники" как в EWBL, так и в Суперлиге. Особенно выделил Татьяну Бурик.

Андрей Вавлев добавил, что в Сыктывкаре собственный национальный колорит. И поэтому поездка должна запомниться.

Матч между "Цмоки-Минск" и "Никой" состоится 30 января в Сыктывкаре.