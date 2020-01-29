В Санкт-Петербурге все большую популярность набирает движение фудшеринга (в переводе с английского - "делиться едой"). Его участниками стали десятки тысяч волонтеров и несколько сотен ресторанов, кафе, розничных продуктовых магазинов и других участников этого рынка. В конце минувшего года в городе начали действовать два мобильных сервиса EatMe и EatyEat, с их помощью заведения общепита имеют возможность продавать со скидкой до 80 процентов продукцию, которую не успели реализовать "с пылу с жару" в течение дня, но остающуюся вкусной и пригодной в пищу. Достаточно лишь скачать приложение и зарегистрироваться, после чего пользователь получает список предложений и карту города, где обозначены заведения, торгующие едой со скидками.

- Это работает так: сотрудники, например, ресторана заходят на наш сайт и размещают там свое меню, - рассказал в одном из интервью основатель EatMe Рудольф Ан. - После этого кто-то из них ставит галочку напротив блюда, которое ресторан готов сегодня продать со скидкой. Клиенты забирают эти продукты в указанное время, так как еда есть не всегда. Такие сервисы уже давно существуют в Европе.

По словам предпринимателя, в сервисе участвуют уже около 130 заведений Петербурга. Больше всего заявок приходит от кофеен, предлагающих разнообразную выпечку.

- Сегодня около трети пищевых продуктов попадает на свалки, - добавляет создатель EatyEat Артур Станкевич. - Удивительно, но одна маленькая пекарня за год может выбросить на свалку целый фургон булочек.

В итоге все оказываются в плюсе. Покупатели могут порадовать себя различными вкусностями по символической цене, а предприниматели не только избавляют себя от расходов на перевозку и утилизацию своей продукции, но и получают дополнительный доход.

Кроме приложений, в Петербурге действуют две группы в социальных сетях, посвященные "спасению еды", в которых зарегистрированы суммарно более 77 тысяч пользователей. Кто-то из них делится едой, а кто-то с благодарностью забирает предлагаемые продукты. Кроме того, объявления о готовности бесплатно отдать продукты желающим размещают в этих группах около сотни торговых точек и заведений общепита, рассказала корреспонденту жительница Петербурга "РГ" Александра Легкая, администратор одной из групп, которая четыре года назад стала "родоначальницей" движения фудшеринга в городе.

Безусловно, серьезный вопрос - качество продуктов. Продавать просроченную еду законодательство запрещает. Но, по словам Александры Легкой, за несколько лет работы группы еще ни от кого не поступало жалоб на то, что кто-либо пострадал от "спасенных" продуктов. Для магазинов, кафе, ресторанов это вопрос престижа, подчеркивает Александра. Если кому-то попались испорченные продукты, очень легко выяснить, кто их отдал, и разместить об этом информацию в группе. Требования к качеству еды существуют и у мобильных сервисов.

Ежегодно в России отправляются на свалку 17 миллионов тонн продуктов. Это 28 процентов всех твердых коммунальных отходов страны

- Мы в любом случае предъявляем требования по продажам, поэтому никто не будет выставлять в приложении "просрочку", - отметил Артур Станкевич. - У нас есть продукты, которые скоро нужно будет списать, но для таких случаев существует категория "съешь сегодня".

По данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании "ТИАР-Центр", ежегодно в России отправляются на помойку около 17 миллионов тонн продуктов. Выброшенная еда - это 28 процентов всех твердых коммунальных отходов в России. Ее стоимость оценивается более чем в 1,6 триллиона рублей. По мнению авторов исследования, продуктов, оказавшихся на свалках, хватило бы, чтобы прокормить 30 миллионов человек в течение года - это больше, чем число граждан России, живущих за чертой бедности. Но вместо этого невостребованные продукты гниют на мусорных полигонах, выделяя токсины и парниковый газ. Каков здесь "вклад" Санкт-Петербурга, точных данных нет. Но он весьма весом, поскольку в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается наиболее высокая концентрация продовольственной розницы среди всех регионов России, отмечает генеральный директор петербургской научно-исследовательской компании "Лаборатория трендов" Елена Пономарева.

Фудшеринг может стать одним из наиболее эффективных решений проблемы. К 2024 году масса спасенного от утилизации продовольствия вырастет до миллиона тонн, предполагают исследователи. Но пока "спасение еды" в России находится в зачаточном состоянии. В законодательстве такое понятие вообще отсутствует. Главные препятствия для развития фудшеринга создает налоговая система. Крупным ретейлерам сегодня выгоднее уничтожать продукты, чем отдавать их нуждающимся. Налоги, которые торговая сеть должна заплатить при передаче товара на благотворительные цели, могут составлять 40 процентов от их стоимости. Кроме того, по санитарным нормам нельзя передавать в фудшеринг многие пригодные к употреблению продукты - фрукты и овощи с поврежденной кожурой, товары со вмятинами или ошибками в маркировке.

Власти осознают эту проблему. В прошлом году Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Кроме того, Роспотребнадзор предложил разработать порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов как сырья для биоэнергетики.