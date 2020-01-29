В Калининградской области женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получили первые образовательные сертификаты. Молодые мамы могут восстановить профессиональные навыки, повысить квалификацию и даже сменить сферу деятельности.

Новые документы выдает центр занятости населения. Сертификаты позволяют женщинам самостоятельно выбрать образовательную программу и организацию. Для молодых мам предусмотрен гибкий график обучения, который можно совмещать с уходом за малышом и домашними обязанностями. Часть занятий образовательные учреждения готовы проводить дистанционно.

- Мы отработали механизм выдачи сертификатов в прошлом году в рамках программы переобучения предпенсионеров, - отмечает министр социальной политики региона Анжелика Майстер. - Результат оказался хорошим: 509 человек получили нужные им знания, почти все они нашли новую работу. Поэтому мы решили использовать этот опыт при реализации нового мероприятия в рамках нацпроекта "Демография".

Один из первых сертификатов для молодых мам получила Вера Кузнецова, воспитывающая полуторагодовалого сына Даниила. У нее высшее техническое образование, но девушка мечтает работать в психолого-педагогической сфере. Услышав от подруги о возможности пройти переобучение, калининградка обратилась в центр занятости.

- Мне предложили получить сертификат, все решилось быстро, - рассказывает Вера. - Хочу посвятить себя делу воспитания, родные меня поддержали.