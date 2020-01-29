Кто и зачем регистрируется самозанятым в Петербурге

С начала года в Петербурге и еще в 18 регионах страны начал действовать особый налоговый режим для самозанятых. Те, кто оказывает услуги физлицам, должны платить четыре процента от своих доходов в качестве налогов, для работающих с юрлицами ставка составляет шесть процентов. Как повлияли новые правила на рынок частных услуг, разбиралась корреспондент "РГ".

Получить статус самозанятого очень просто. Если для регистрации ИП или ООО нужно собрать достаточно объемную кипу документов, то здесь достаточно зарегистрироваться в специальном приложении, разработанном УФНС. По данным ведомства, всего приложение установили более 330 тысяч человек по всей стране.

Были и те, кто в прошлом году регистрировался в регионах, которые не вошли в пилотную программу. Например, в Петербурге, пока программа еще не действовала, самозанятыми оформились 143 человека. Самыми дисциплинированными оказались репетиторы, их, по данным УФНС, зарегистрировалось 112 человек. Еще 24 человека готовы оказывать клининговые услуги.

- Очень вероятно, что, как только особый режим заработает в полную силу, репетиторов вытеснят таксисты. По крайней мере, такая тенденция наблюдалась в четырех пилотных регионах.

Сейчас режим для самозанятых предлагают три крупных оператора такси, три сервиса доставки. Последние предлагают режим самозанятого как пешим курьерам, так и автолюбителям, готовым развозить еду на личных автомобилях. Заключил договор с налоговой крупный сервис по подбору недвижимости. Также стать самозанятыми можно через несколько площадок - рекламных агентств, которые размещают рекламу у блогеров.

Юридическим лицам выгоднее работать с самозанятыми. Компаниям не нужно оформлять трудовой договор и отчитываться о проделанной работе

И все же развозка пассажиров и доставка пиццы - это далеко не весь спектр домашней занятости. Есть еще парикмахеры, мастера по ремонту, кондитеры. Они не работают с крупными компаниями, клиентов они находят через профильные сайты или путем раскручивания аккаунтов в соцсетях.

Только на сервисе "Profi.ru" в Петербурге зарегистрировано 20 039 мастеров по ремонту, 25 180 репетиторов, 17 244 парикмахера, стилиста и визажиста. Много артистов (4657 человек), спортивных тренеров (3164), бухгалтеров и юристов (2446). На сайте объявлений можно найти 94 756 объявлений о различных услугах от частных лиц. И все из Петербурга.

Помимо сайтов объявлений, мастера-надомники массово раскручивают группы в соцсетях. Например, в соцсети "ВКонтакте" действует 12 362 группы, предлагающие в Петербурге услуги по ремонту, 11 583 мастера по маникюру предлагали "записаться на ноготочки". Все эти группы давно мониторят судебные приставы и находят там должников, которые скрываются от уплаты алиментов или других выплат, назначенных по решению суда. Например, недавно петербургские приставы с помощью группы в соцсетях нашли гитариста-любителя, который периодически выступал в ресторанах и вел группу в соцсетях. Приставы пришли на концерт как обычные зрители и в антракте оформили все документы для уплаты алиментов.

Фактически благодаря группам в соцсетях и сайтам объявлений многие мастера-надомники на виду. Но сам режим самозанятости вводится добровольно. Никто владельцев аккаунтов не заставляет регистрироваться, группы продолжают работать, и мастера ищут клиентов. Отношение к новому режиму разное.

Например, писатель и социолог Виталий Т. сообщил "РГ", что фактически является самозанятым, но официально он таковым не зарегистрирован и не собирается. По его оценкам, из соцсетей он получает лишь 10 процентов заказов, 70 приходится на сарафанное радио, оставшееся - на открытые встречи.

А дизайнер мебели Оксана Х. пока только планирует оформиться как самозанятая.

- Работала на себя с 2009 года, попутно с официальной работой. Последние лет пять нигде не работаю, только на себя. Не оформлена, не самозанятая, не ИП. Я бы работала официально на какого-нибудь мебельщика, но это очень тормозит творчество. - признается она. - В сфере мебели и дизайна интерьера очень много таких же неофициалов, как я. Кто-то подрабатывает, параллельно официально работая, кто-то занимается только своей деятельностью.

Дизайнер коммерческих интерьеров Александр Ф. скачал приложение налоговой и зарегистрировался самозанятым. Для него это оптимальный режим.

Ф. объясняет: большинство его заказчиков - это ИП и юридические лица, им выгоднее работать с самозанятым, чем заключать договор гражданско-правового характера, ведь в таком случае на заказчике лежит необходимость уплачивать НДФЛ и страховые взносы.

- А для меня быть самозанятым проще, чем работать как ИП, поскольку не нужно сдавать отчетность в налоговую и нет необходимости уплачивать страховые взносы, - говорит Феськов.

- Юридическим лицам выгоднее работать с самозанятыми. Компаниям не нужно оформлять трудовой договор и отчитываться по проделанной работе, что не может не радовать работодателя, - говорит Илья Хаустов, руководитель юридического отдела холдинга TalentTech. Хаустов обращает внимание на то, что вообще-то раньше законопослушные мастера регистрировались ИП и отчисляли 13 процентов, а сейчас, если они зарегистрируются самозанятыми, им придется платить шесть.

Член "Опоры России" Татьяна Ларькова отмечает, что больше всего режимом для самозанятых как раз и интересуются ИП. Помимо того что они экономят на налогах, им не нужно платить страховые взносы на себя, а в 2020 году это, например, 40 874 рубля. Также самозанятые освобождены от применения онлайн-кассы, а ее цена - около 15 тысяч рублей.

Ларькова отмечает, что в пилотных регионах доля ушедших в самозанятые ИП была высока и нередко превышала число тех надомников, кто вышел из тени. В Петербурге сфера услуг развита, как нигде в СЗФО, и очень вероятно, что Северную столицу может ожидать довольно заметный исход ИП в самозанятые.