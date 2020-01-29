Кто и зачем регистрируется самозанятым в Петербурге

Получить статус самозанятого очень просто. Если для регистрации ИП или ООО нужно собрать достаточно объемную кипу документов, то здесь достаточно зарегистрироваться в специальном приложении, разработанном УФНС. По данным ведомства, всего приложение установили более 330 тысяч человек по всей стране.
Были и те, кто в прошлом году регистрировался в регионах, которые не вошли в пилотную программу. Например, в Петербурге, пока программа еще не действовала, самозанятыми оформились 143 человека. Самыми дисциплинированными оказались репетиторы, их, по данным УФНС, зарегистрировалось 112 человек. Еще 24 человека готовы оказывать клининговые услуги.
- Очень вероятно, что, как только особый режим заработает в полную силу, репетиторов вытеснят таксисты. По крайней мере, такая тенденция наблюдалась в четырех пилотных регионах.
Сейчас режим для самозанятых предлагают три крупных оператора такси, три сервиса доставки. Последние предлагают режим самозанятого как пешим курьерам, так и автолюбителям, готовым развозить еду на личных автомобилях. Заключил договор с налоговой крупный сервис по подбору недвижимости. Также стать самозанятыми можно через несколько площадок - рекламных агентств, которые размещают рекламу у блогеров.
И все же развозка пассажиров и доставка пиццы - это далеко не весь спектр домашней занятости. Есть еще парикмахеры, мастера по ремонту, кондитеры. Они не работают с крупными компаниями, клиентов они находят через профильные сайты или путем раскручивания аккаунтов в соцсетях.
Только на сервисе "Profi.ru" в Петербурге зарегистрировано 20 039 мастеров по ремонту, 25 180 репетиторов, 17 244 парикмахера, стилиста и визажиста. Много артистов (4657 человек), спортивных тренеров (3164), бухгалтеров и юристов (2446). На сайте объявлений можно найти 94 756 объявлений о различных услугах от частных лиц. И все из Петербурга.
Помимо сайтов объявлений, мастера-надомники массово раскручивают группы в соцсетях. Например, в соцсети "ВКонтакте" действует 12 362 группы, предлагающие в Петербурге услуги по ремонту, 11 583 мастера по маникюру предлагали "записаться на ноготочки". Все эти группы давно мониторят судебные приставы и находят там должников, которые скрываются от уплаты алиментов или других выплат, назначенных по решению суда. Например, недавно петербургские приставы с помощью группы в соцсетях нашли гитариста-любителя, который периодически выступал в ресторанах и вел группу в соцсетях. Приставы пришли на концерт как обычные зрители и в антракте оформили все документы для уплаты алиментов.
Фактически благодаря группам в соцсетях и сайтам объявлений многие мастера-надомники на виду. Но сам режим самозанятости вводится добровольно. Никто владельцев аккаунтов не заставляет регистрироваться, группы продолжают работать, и мастера ищут клиентов. Отношение к новому режиму разное.
Например, писатель и социолог Виталий Т. сообщил "РГ", что фактически является самозанятым, но официально он таковым не зарегистрирован и не собирается. По его оценкам, из соцсетей он получает лишь 10 процентов заказов, 70 приходится на сарафанное радио, оставшееся - на открытые встречи.
А дизайнер мебели Оксана Х. пока только планирует оформиться как самозанятая.
- Работала на себя с 2009 года, попутно с официальной работой. Последние лет пять нигде не работаю, только на себя. Не оформлена, не самозанятая, не ИП. Я бы работала официально на какого-нибудь мебельщика, но это очень тормозит творчество. - признается она. - В сфере мебели и дизайна интерьера очень много таких же неофициалов, как я. Кто-то подрабатывает, параллельно официально работая, кто-то занимается только своей деятельностью.
Дизайнер коммерческих интерьеров Александр Ф. скачал приложение налоговой и зарегистрировался самозанятым. Для него это оптимальный режим.
Ф. объясняет: большинство его заказчиков - это ИП и юридические лица, им выгоднее работать с самозанятым, чем заключать договор гражданско-правового характера, ведь в таком случае на заказчике лежит необходимость уплачивать НДФЛ и страховые взносы.
- А для меня быть самозанятым проще, чем работать как ИП, поскольку не нужно сдавать отчетность в налоговую и нет необходимости уплачивать страховые взносы, - говорит Феськов.
- Юридическим лицам выгоднее работать с самозанятыми. Компаниям не нужно оформлять трудовой договор и отчитываться по проделанной работе, что не может не радовать работодателя, - говорит Илья Хаустов, руководитель юридического отдела холдинга TalentTech. Хаустов обращает внимание на то, что вообще-то раньше законопослушные мастера регистрировались ИП и отчисляли 13 процентов, а сейчас, если они зарегистрируются самозанятыми, им придется платить шесть.
Член "Опоры России" Татьяна Ларькова отмечает, что больше всего режимом для самозанятых как раз и интересуются ИП. Помимо того что они экономят на налогах, им не нужно платить страховые взносы на себя, а в 2020 году это, например, 40 874 рубля. Также самозанятые освобождены от применения онлайн-кассы, а ее цена - около 15 тысяч рублей.
Ларькова отмечает, что в пилотных регионах доля ушедших в самозанятые ИП была высока и нередко превышала число тех надомников, кто вышел из тени. В Петербурге сфера услуг развита, как нигде в СЗФО, и очень вероятно, что Северную столицу может ожидать довольно заметный исход ИП в самозанятые.