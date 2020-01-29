Добраться в центр для жителей Соломенного - северного микрорайона Петрозаводска - целая проблема. Водители автобусов просто не хотят сюда ездить. Власти утверждают, что не могут их заставить.

Сложности начались еще в прошлом году. В то время как обитатели Соломенного мерзли на остановках по часу и дольше, рейсовые автобусы объезжали микрорайон, игнорируя утвержденный маршрут. Говорят, заезжать туда невыгодно, особенно после шести вечера.

Люди неоднократно жаловались в разные инстанции на плохую работу транспортников. Безуспешно.

В администрации городского округа заявили, что разделяют обеспокоенность жителей Соломенного и принимают их претензии на неудовлетворительное транспортное сообщение. Но сделать ничего не могут. Ни в федеральном, ни в региональном законодательстве нет рычагов, позволяющих привлечь к ответственности недобросовестных перевозчиков. Ситуация осложняется тем, что все автобусные маршруты в Петрозаводске обслуживают частные компании. По-настоящему наказать их нельзя Нарушение расписания не является основанием для отзыва свидетельства об осуществлении перевозок.

Максимум, что может сделать мэрия, - это оштрафовать перевозчиков. И она это делает регулярно. Однако, судя по всему, время от времени платить штрафы выгоднее, чем ездить в неудобное Соломенное.

Как бы то ни было, добираться в центр людям нужно. Жители Соломенного нашли выход: они подвозят друг друга, а для поиска попутчиков создали группу в соцсетях. Владельцы машин пишут, в какое время собираются ехать в центр города или возвращаться назад, и указывают, сколько пассажиров смогут взять. Такая альтернатива общественному транспорту сразу стала пользоваться популярностью.

Как рассказал корреспонденту "РГ" один из инициаторов акции Рустам Кадиров, в Соломенном проживает примерно пять тысяч человек. Согласно опросу в группе, 50 процентов жителей микрорайона приняли участие в акции, став либо водителями, либо пассажирами.

- Вне зависимости от того, есть проблема с транспортом или нет, это в принципе правильно - подбирать людей, если едешь по пути. Это по-человечески. А уж в наше время реальное выражение настоящей групповой сплоченности перед лицом проблем является редкостью, - говорит Рустам Кадиров. - Мы бы хотели, чтобы все люди так поступали.

Есть надежда, что решение транспортной проблемы отдаленного микрорайона все-таки будет найдено. В январе администрация Петрозаводска собирается провести совещание о транспортном обслуживании жителей Соломенного, на которое пригласят перевозчиков и представителей прокуратуры.

Официально

"Следует отметить, что никаких договорных отношений с набором прав и обязанностей между администрацией и транспортными компаниями не существует. Расписание движения транспортных средств по маршруту является приложением к свидетельству. Вместе с тем ни положения административного федерального законодательства, ни соответствующего законодательства Республики Карелии не предусматривают за нарушение расписания движения привлечение к ответственности".

(Из ответа администрации Петрозаводска на жалобу жителей Соломенного)

Справка "РГ"

Соломенное - район в северной части Петрозаводска. Живописный поселок расположен на двух берегах Петрозаводской губы Онежского озера. Они соединяются понтонным мостом, по которому организовано реверсивное движение.