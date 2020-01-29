Чем дальше в историю уходит дата Великой Победы, тем пристальнее внимание к ее свидетельствам, бережнее память к обнаруженным артефактам. Примечательно, что новые экспонаты в музеях появляются не по указанию сверху, а по инициативе "снизу". Иногда даже старая игрушка может лечь в основу мемориала.

Маленький матрос

В Музее оловянного солдатика 23 января открылся мемориал, посвященный безымянным защитникам города. Особое место в витрине займет крошечная фигурка матроса-балтийца, найденная участниками студенческого поискового отряда "Ингрия" на месте боев в районе урочища Гайтолово (Ленинградская область). Игрушечный солдатик пролежал более семидесяти лет в болотистой земле, рядом с останками своего владельца.

Такие игрушки производились в 1930-е годы на московском предприятии "ИЗО-фабрика ЦПКиО имени Горького".

- К сожалению, о металлической фигурке мы сегодня знаем больше, чем о солдате, который взял ее в свой последний бой, - рассказывает сотрудница музея Анна Константинова. - Был ли это подарок бойцу от сына или младшего брата? Или талисман, который солдат взял с собой на фронт, но тот не смог уберечь своего владельца? Об этом мы не узнаем никогда. Ни солдатского медальона, ни каких-либо других документов или предметов, по которым можно идентифицировать останки, земля не сохранила. Но маленький матрос, которого поисковики Алексей Чупиков и Евгений Ильин передали в дар музею в год 75-летия Великой Победы, стал еще одним свидетельством подвига защитников города и символом вечной благодарности потомков.

Книга как "второй хлеб"

- Принято думать, что в холодные зимы блокады ленинградцы сжигали в печках-буржуйках все, что могло дать тепло, - говорит Надежда Каширцева, заведующая отделом обслуживания музея-библиотеки "Книги блокадного города". - Это не так. Ленинградцы называли книгу "вторым хлебом", и многие произведения они зачитывали буквально до дыр, спасаясь в волшебных мирах, придуманных авторами, от ужасов голода и бомбежек.

Несколько лет назад сотрудники библиотеки решили объявить сбор книг, которые хранят память о войне. Объявили о своей акции по радио. И были поражены тому количеству откликнувшихся, кто принес в библиотеку личные раритеты "с историей".

Вот, например, сочинения Пушкина, изданные в 1930 году. Эта книга принадлежала девочке Гале Быцковой. Ее подружка Галя Гопаненок приходила в гости, и девочки по очереди вслух читали друг другу Пушкина. Он отвлекал от бед, увлекал сюжетами, радовал праздничностью рифм. В четырнадцать лет Галя Быцкова умерла от голода. Ее отец погиб на фронте. А томик Пушкина Галя Гопаненок сохранила у себя: растрепанный, с обветшавшими страницами... Позже она переплела его в твердый переплет, приклеила на обложку открытку с портретом Пушкина, а внутрь вклеила свое с подружкой фото военного времени.

А вот роман Жюль Верна "Пятнадцатилетний капитан", изданный в Ленинграде в 1941 году. На форзаце надпись: "Педагогический совет 370-й школы Московского района Ленинграда премирует ученицу 2 А класса Оршанскую Наташу за отличные успехи и отличное поведение в тяжелые годы блокады Ленинграда. 25 мая 1943 года".

В фондах музея-библиотеки сейчас находятся более полутора тысяч книг, изданных в Ленинграде во время блокады. Примечательно, что, помимо чисто практических книг-инструкций с насущными рецептами вроде "Заготовка ботвы овощных растений" или "Ускоренное размножение картофеля", в блокадном городе издавалось много другой литературы.

Например, популярностью пользовались документальные книги-брошюры, рассказывающие о подвигах советских бойцов - партизан, летчиков-истребителей, танкистов.

В осажденном городе, изнемогающем от голода и холода, выходила специальная серия книг "Гениальные люди великой русской нации". Оказывается, биографические повести о жизни композитора Чайковского, художника Репина, доктора Сеченова, писателя Толстого, изобретателя Попова были столь же востребованы, как и книги о полководческом гении Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Пожарского, Михаила Кутузова. Все они тоже были изданы в годы блокады.

Тайны на дне Ладоги

Заведующий музеем "Кобоно-Кареджский порт" Сергей Марков признается: пока своего здания у этого музея нет. Это частное учреждение, созданное инициативой группы энтузиастов. По большому счету оно состоит из нескольких гаражных боксов, расположенных неподалеку от береговой линии, где сегодня устроены реставрационные мастерские. А реставрируют в них автомашины и другую технику, поднятую со дна Ладожского озера.

- Именно здесь, в Кареджском порту, у поселка Кобона находилась важнейшая точка Дороги жизни, - рассказывает Сергей Марков. - Через это место проходили основные потоки ленинградцев, которых вывозили из блокадного города. И до сих пор на дне Ладожского озера водолазы-поисковики находят десятки машин, которым по разным причинам не удалось завершить свои героические рейсы: кто-то ушел под лед при бомбежке, кто-то погиб под артиллерийским обстрелом...

На дне Ладожского озера покоятся десятки машин, которым не удалось завершить рейсы по Дороге жизни

Сам Сергей Марков - офицер военно-морского флота в запасе - считает восстановление памяти безвестно погибших делом своей личной чести.

- Ладожское озеро - бурное и опасное, как море, - говорит он. - Ходить по нему - особое искусство. И сколько военных тайн оно еще хранит, надо выяснять и выяснять.

Вместе с друзьями-единомышленниками Сергей регулярно устраивает подводные экспедиции, поднимая со дна затонувшую во время войны технику. Последнее приобретение музея - машина ЗИС-5, так называемая трехтонка.

Умельцы, доставшие ее со дна, полностью восстановили ходовую часть. Автомобиль уже участвовал в праздничном марше в День Победы - 2019, возглавляя колонну демонстрантов.

- Свои первые 50 километров нового пробега у этого ЗИСа уже есть, - констатирует Сергей Марков.

Впереди, он уверен, у боевого артефакта новые подвиги. Во всяком случае, рассказать современникам о подробностях функционирования Дороги жизни он сможет так наглядно, как никакой другой экскурсовод.

- Мы не собираемся соперничать с официальными музеями, - говорит Сергей Марков. - Наоборот, мы хотим, чтобы все пункты легендарной Дороги жизни были зафиксированы, музеефицированы и объединены в одну цепочку. Когда современный зритель видит на экране своего смартфона военные фотографии, а в реальности - тот самый пейзаж, то самое место, где все минувшее происходило, это сильное чувство!

Памяти героев

Фото: Наталья Онищенко/РГ

Особое внимание уделяют петербуржцы тем памятным местам, где проходили легендарные бои за город. Одно из таких мест - Уткина Заводь. В дни блокады там погибли многие защитники Ленинграда. Долгое время память об этом хранили лишь исторические документы, но в 2013 году Группа "Эталон", которая возвела неподалеку от этого места жилой комплекс "Ласточкино гнездо", установила в Уткиной Заводи мемориал.

Таким образом рядом с районом новостроек появилось памятное место, тщательно оберегаемое жителями близлежащих домов. Учащиеся школы N 690 регулярно возлагают цветы к мемориалу. Памятник, как пояснила заместитель директора школы Ирина Веселова, объявлен "объектом детской заботы".

Добросовестные строители бережно относятся к исторической памяти мест, рядом с которыми ведут работы. Четыре года назад на набережной реки Смоленки Группа "Эталон" установила обновленный памятник рабочим завода имени Калинина, основанного в 1869 году. Ранее монумент находился на территории завода, расположенного на Уральской улице, где компания возвела ЖК "Самоцветы". Художественная композиция памятника выполнена из кованой меди в виде факела на десятиметровом постаменте.

Видное место - набережная реки Смоленки - сделала его доступным для обзора всем петербуржцам и гостям города, а не только местным жителям. Монумент напоминает о боевых и трудовых подвигах тружеников завода, который со второй половины XIX века играл ключевую роль в оборонной промышленности России. Историки говорят, что вклад предприятия в победу над фашизмом трудно переоценить.