Благотворительные обеды, частные столовые, продуктовые наборы - в Новгородской и Псковской областях регулярно появляются добровольческие проекты. Однако наладить стабильную работу удается не всем.

Последняя осень

Нынешняя осень стала последней для проекта "Пища для жизни. Псков". Волонтеры перестали готовить и раздавать горячие супы и каши. Из помещения, где они кашеварили, их попросили. Владелец решил продать здание.

Волонтеры "Пищи для жизни " готовили бесплатные горячие обеды с осени 2017-го. Трижды в неделю в течение двух лет они кормили нуждающихся. Благотворительный проект поддерживали православные псковичи и кришнаиты. Все блюда были вегетарианскими - так, чтобы еда подходила для каждого, вне зависимости от убеждений и вероисповедания.

Несмотря на сложности с помещением и невозможность готовить еду, деятельность свою активисты не оставили. "Пища для жизни" переросла в новый проект - "Дорога добра". Сейчас вместо горячих обедов волонтеры собирают и развозят по районам Псковской области продуктовые наборы. Фонд развития Псковской области помог транспортом - выделил микроавтобус. Деньги для покупки продуктов активисты собирают через группы в соцсетях.

- В наш набор входят растительное масло, сахар, крупы, конфеты, печенье, консервы. Всего примерно на 500 рублей, - рассказывает руководитель организации "Дорога добра" Сергей Васьков. - Людей, нуждающихся в помощи, нам подсказывают в местных администрациях.

Идею возрождения проекта "Пища для жизни" волонтеры не оставляют. По словам Сергея Васькова, активисты с октября добиваются встречи с руководством города, чтобы обсудить, могут ли им предоставить помещение для приготовления и раздачи нуждающимся горячих обедов.

Однако между благотворителями и чиновниками явно есть недопонимание. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пскова Павел Волков утверждает, что обращений от представителей проекта "Пища для жизни" к ним не поступало. Более того, судя по официальному ответу на запрос "РГ", в мэрии уверены, что волонтеры так и продолжают раздавать обеды в прежнем помещении.

Благотворители не требуются

Похожая история - в Новгородской области. В Пестово - одном из самых отдаленных городов региона - в сентябре 2017 года открылась "Социальная столовая полноценного питания малоимущих граждан". Автор проекта - пенсионерка, руководитель местного отделения организации "Дети войны" Галина Маслова. К делу она подошла серьезно: прежде чем открывать столовую, прошла обучение в Великом Новгороде по программе "Основы социального предпринимательства".

Подготовительные работы заняли всего два месяца. Активистка нашла помещение - большой частный дом в Пестово. Дала объявление в районной газете, и люди понесли продукты со своих огородов: морковь, капусту, картошку, яблоки, ягоды.

- Каждый день мы готовили горячие обеды. Было и первое, и второе, и третье, - вспоминает Галина Маслова. - К нам приходили по 20-30 человек, средний возраст - 70-80 лет. Старались приготовить побольше, вдруг новенький кто придет. Один фермер нам бесплатно давал молоко, другой привозил хлеб из собственной пекарни. Многие помогали.

Волонтеры-пенсионеры обращались с просьбой о поддержке социальной столовой и к крупным ретейлерам, чьи супермаркеты открыты в регионе. Никто даже не ответил. Хотя нет, один магазин все-таки помог - выделил растительного масла и круп на тысячу рублей. Тем не менее благодаря простым пестовчанам столовая всегда была обеспечена продуктами.

Благотворительные обеды в Пестово готовились из продуктов, принесенных местными жителями

Но проект пришлось закрыть. Меньше чем через год, к лету 2018-го, Галина Маслова перестала готовить обеды. Владелец дома потребовал деньги с благотворительной столовой. Его вполне устроила бы скромная сумма в пять тысяч рублей ежемесячно, но даже таких средств у волонтеров не было. Из своих пенсий они могли оплатить только электричество и воду - выходило около двух тысяч в месяц.

- Если бы в Пестово нашлось другое помещение, где мы могли бы готовить обеды и кормить нуждающихся, сразу бы возродили проект и столовая вновь бы заработала, - мечтает Галина Маслова. - Нас поддержали бы многие, но проблема сегодня только одна: нет подходящего помещения, еще и бесплатного для нас.

На местные власти в этом плане рассчитывать не приходится. В администрации Пестовского муниципального района на запрос "Российской газеты" ответили просто: благотворительная столовая здесь не нужна.

Талон на еду

Несмотря ни на что, благотворители продолжают делать добрые дела.

В октябре в Великом Новгороде открылась столовая с бесплатными обедами. Готовят волонтеры на базе трапезной церкви во имя Успения Божией Матери. Храм православный, как и само добровольческое движение "Родные люди", реализующее проект. Основной день работы столовой - суббота, но обещают не оставить голодным никого из пришедших и в будни.

- Любой человек может взять талон на свечном ящике храма и отдать нуждающемуся или малоимущей семье. Талоны бесплатные, каждый - на один комплексный обед, - рассказывает о проекте руководитель движения Иван Ершов. - Обед по субботам готовится на 30-40 человек. Меню разнообразное. Например: гороховый суп, овощное рагу с макаронами, салат, чай, сладости.

Проект реализуется на средства храма и пожертвования прихожан. Волонтеры говорят, что готовы принять деньги или продукты, а также любую помощь по работе на кухне или при раздаче горячих обедов.

Новая столовая стала не первым местом в Великом Новгороде, где можно рассчитывать на помощь.

Например, свой проект есть у новгородского отделения "Российского Красного Креста". Правда, рассчитан он на детей и устроен по-другому. Детям из малоимущих семей оплачивают обеды в школьных столовых (льгота от регионального бюджета на этот счет есть, но она покрывает лишь часть стоимости питания).

В рамках проекта "Подари обед ребенку" сейчас удается оплачивать питание для 320 школьников - это мальчики и девочки из семей, в которых доход не превышает 2500 рублей в месяц на человека. По словам заместителя председателя регионального отделения Елены Петровой, выбирать, кому именно оказать помощь, помогают добровольцы, которые есть в каждом районе. Обычно это работники социальной службы, ведь они знают всех.

Кстати

Единой базы точек, куда можно было бы обратиться за помощью и горячим обедом, ни в Новгородской, ни в Псковской областях, к сожалению, не существует. Каждый проект самостоятелен. Волонтеры и благотворительные, религиозные организации, государственные службы соцзащиты работают с определенным кругом лиц и редко сотрудничают между собой.

Официально

"Социальные проекты (государственные или частные) в сфере питания нуждающихся не реализуются в Пестовском районе на данный момент. Жителям района нет необходимости в открытии благотворительных столовых".

(Елена Поварова, заместитель главы администрации Пестовского муниципального района)

Прямая речь

Александра Синяк, основатель и руководитель благотворительной столовой "Добродомик" в Санкт-Петербурге:

- Наш проект начал работать в октябре 2017 года, то есть мы выполняем взятую на себя миссию уже третий год. Кормим ежедневно (по будням) 500-600 пожилых петербуржцев. Никаких справок о нуждаемости ни у кого не просим. И обеды свои называем не благотворительными, а благодарными: чтобы человек не чувствовал себя униженным. Мы просто выражаем свою благодарность людям старшего поколения за все, что они сделали для нас. В меню обычно салат, суп, второе (например, котлета или рыба с гарниром), компот.

Сейчас мы ведем ремонт еще в одном помещении Петербурга, рассчитанном на 1500 посетителей. Кроме того, к нашему проекту подключились партнеры из Москвы и Оренбурга. В столице создан "Добродомик" на 900 посетителей, в Оренбурге - на 150. Скоро к нам присоединятся и коллеги из Новосибирска.

Самое сложное в нашем деле - найти партнеров-единомышленников. Чтобы помогали с продуктами, чтобы искренне поддерживали идею.

С помещениями - да, всегда есть трудности. Но мы ничего не приобретаем в собственность, работаем в арендованных помещениях. Найти такого хозяина, чтобы пошел навстречу, был готов брать за аренду, учитывая нашу благотворительную деятельность, разумную плату, - непросто. Но за годы работы мы как-то научились это делать.

Налоговых льгот мы никаких не имеем, однако, как видите, наше дело не прогорает. Почему и как? Готовы поделиться своим опытом с каждым, кто захочет вступить в нашу команду. Найти нас просто: мы есть в соцсетях. Или можете звонить мне по телефону 8 (921) 906-90-66. Отвечу каждому.