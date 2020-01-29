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Текст:   Вера Черенева 
16:28 29.01.2020

Стало известно, в каких городах больше всего хрущевок

В Волгограде, Красноярске, Челябинске и Казани свыше 30 процентов всего жилого фонда приходится на хрущевки. Меньше всего их доля в Краснодаре, Ленинградской области, а также в Санкт-Петербурге. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН, проанализировав данные о жилом фонде городов-миллионников на фоне сообщений о том, что опыт реновации могут распространить на всю страну.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Однако в случае с хрущевками важны детали. Так, в Петербурге по данным сервиса, доля хрущевок составляет порядка 21 процента от общего количества жилого фонда. Но в местную петербургскую программу реновации, которая существует уже больше 10 лет, включено свыше 800 хрущевских пятиэтажек, а также несколько сотен малоэтажных жилых домов в Колпинском и Курортном районах.

Фото: iStock
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При этом местная программа реновации большего числа городских хрущевок не коснулась.

К слову, в Петербурге в свое время было построено значительное количество так называемых "экспериментальных" хрущевок. Эти дома разрабатывались городскими проектными институтами, но по разным причинам не были включены в массовые серии. Например, есть дома с трехкомнатными квартирами или эркерами и с потолками под три метра.

В Ленинградской области на долю хрущевок приходится 19 процентов от жилого фонда. Но, например, в самых крупных городах - Мурино или Кудрово - хрущевок не встретить. Дело в том, что эти населенные пункты выросли в последние пару десятков лет на границе с Петербургом. И основная масса жилого фонда здесь - квартиры в современных многоэтажных домах.

Больше всего хрущевок приходится на жителей Волгограда. Здесь доля пятиэтажек массовых серий достигает 35 процентов. Это объясняется печальной историей города. Значительное количество жилого фонда было уничтожено во время Сталинградской битвы. А в Красноярске (доля хрущевок 34 процента), Казани (32) и Челябинске (32) большая доля хрущевок объясняется высокими темпами развития промышленности в конце 50-х - начале 60-х годов. Количество жителей стремительно росло, и для них строили пусть не самые красивые, но полноценные дома с отдельными квартирами.

Фото: iStock
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Эксперты проанализировали цены на жилье в хрущевках и пришли к выводу, что во многих городах квартиры в домах массовых серий пользуются стабильным спросом у покупателей. Например, в Уфе, средняя цена квадратного метра сейчас 66,5 тысячи рублей. А квартиры в хрущевках продаются из расчета 64,7 тысячи рублей за "квадрат". Меньше всего разница в Краснодаре. Здесь средняя цена "квадрата" по городу 59,4 тысячи рублей, а в хрущевках всего на 100 тысяч меньше.

В Петербурге самая большая разница между ценой за квартиру в хрущевке и в доме другой серии - 14 процентов. Так, средняя цена "квадрата" вторичного жилья в городе 108,1 тысячи рублей, в хрущевке - 92,9 тысячи рублей.

В отдельных районах Петербурга цена на квадратный метр в хрущевке вполне сопоставима с ценами в исторических домах в самом центре Северной столицы.

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