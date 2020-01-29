В БДТ стартовал второй сезон программы современного искусства

Второй сезон Фанерного театра, появившегося в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова в прошлом году, начался ярко. Мастер-класс Анатолия Васильева, выдающегося режиссера и педагога, создателя московского театра "Школа драматического искусства", собрал студентов, молодых артистов и режиссеров.

- Это важное для нашего города и нашего театра событие. Надеемся на продолжение, - подчеркнул худрук БДТ Андрей Могучий.

БДТ пригласил журналистов, чтобы представить Программу современного искусства, продолжение большого проекта, центром которого стал Фанерный театр.

Андрей Могучий рассказал о программе Фестиваля Анатолия Васильева, легендарного режиссера и теоретика театра.

Сегодня вечером в Каменноостровском театре (Вторая сцена БДТ) состоится концерт композитора Владимира Мартынова "Машина воспоминаний". Прозвучат сочинения в исполнении самого композитора, а также выдающегося авант-джазового музыканта, контрабасиста, руководителя "Волковтрио" Владимира Волкова и флейтистки, заслуженной артистки России, солистки оркестра Мариинского театра Марии Федотовой. Также участвует танцовщица-импровизатор, перформер и хореограф Алина Михайлова.

После концерта зрителей ждет творческая встреча с Владимиром Мартыновым и презентация его книги "Это чудесный мир, не правда ли? Письма из Петраково", вышедшей в декабре.

- Пытаюсь осмыслить - из деревни Петраково, где мы живем иногда, то, что происходит сейчас в нашей реальности, важные моменты, - приоткрыл завесу композитор. - Одна линия - пожар в Нотр-Даме в Париже в 2019 году, его хроника. Еще одна - мое участие в проекте "Дау", самом амбициозном, претенциозном и самом финансово емком, наверное, в мире. Вложены огромные силы, но судьба незавидная… ("Дау" - мультидисциплинарный антропологический кино-арт-проект, премьера которого состоялась в Париже зимой 2019 года. - "РГ").

Ключевое событие фестиваля - спектакль "Старик и море" в постановке Анатолия Васильева по произведению Эрнеста Хемингуэя. Народная артистка России Алла Демидова (главная и единственная роль в спектакле) сыграет его на Основной сцене

31 января и 1 февраля. Спектакль создан совместно с Международным театральным фестивалем имени Чехова в 2017 году, к 100-летию со дня рождения Юрия Любимова. В Петербурге его покажут впервые.

3 февраля на Основной сцене театра состоится показ полнометражного неигрового фильма Анатолия Васильева "Осел" (Швейцария). Снят он в Италии в 2017 году, состоит из десяти новелл, в основе - пьеса Пиранделло "Обнаженные одеваются". Обыкновенный осел по кличке Пиранделло становится объектом философских размышлений, библейских и мифологических ассоциаций. Вход свободный. После этого - творческая встреча с режиссером.

Запланированы несколько встреч с историком театра, историком философии, индологом, переводчиком Натальей Исаевой и презентация книги переводов выдающегося литератора, философа и теоретика театра Антонена Арто "Театр и его двойник".

В Фанерном театре 13 и 14 февраля пройдут показы спектаклей московского театра "Тень" и Ильи Эпельбаума - "Театр воображения. Антология №1" и "Апокалипсис". Театр Воображения показывает воображаемые спектакли реальных режиссеров с точки зрения зрителя, сидящего в зале. Каждый сможет увидеть свой спектакль, додумать недосказанное и дорисовать в собственном воображении недорисованное. Действие спектакля "Апокалипсис" (идея режиссеров Ильи Эпельбаума и Анатолия Васильева) происходит в спичечных коробках. В полной темноте вспыхивает спичка, высвечивая спичечный коробок и руки, его держащие. Коробок открывается - внутри крошечные куклы, разыгрывающие сцены на библейско-евангельские сюжеты. Каждая сцена длится не более 15 секунд - столько, сколько горит спичка. Затем опять темнота… Опять вспыхивает спичка… Евангельский текст читается на русском языке. В спектакле звучат голоса Станиславского, Мейерхольда, Таирова, Михаила Чехова, Алисы Коонен, Льва Толстого, Набокова, Маяковского и многих других выдающихся людей.

Фестиваль продлится в БДТ до 15 февраля.

Что увидим еще

Помимо Фестиваля Анатолия Васильева во втором сезоне будут вновь показаны две премьеры из репертуара Фанерного театра прошлого сезона. 4 февраля - "Архитектон Тета", звуковая скульптура Бориса Филановского для ансамбля, хора и слушателей в движении. 11 и 12 февраля - спектакль Яна Фабра "Ночной писатель", российская версия, осуществленная знаменитым бельгийским художником, скульптором, режиссером для Фанерного театра БДТ (был показан в декабре). Главную роль сыграет актер Андрей Феськов. "Ночной писатель" основан на дневниках и театральных текстах Фабра.

Анатолий Васильев. Из первых уст

О Мартынове и Демидовой

- Владимир Мартынов - настоящий, большой композитор. Трудится со мной с 1994 года. Мы вместе выпустили четыре произведения: "Плач Иеремии", "Моцарт и Сальери", "Илиада", "Старик и море". Все они сделаны, не "под музыку", а вместе с полным сочинением, от начала до конца, не скомпонованным. Мы никогда не работали усиленно, много, долго. Просто встречались, молчали, я что-то говорил, Владимир Иванович отвечал. Дальше - появлялось произведение. Без его музыки ни один мой спектакль не мог существовать.

Алла Сергеевна Демидова - актриса, с которой у меня тоже связана огромная биография. В начале 1980-х мы встретились на Таганке на репетициях "Бориса Годунова" Любимова. Юрий Петрович попросил меня порепетировать с актерами. До этого Алла видела мои спектакли. А в конце 1990-х Алла выручила меня - заменила другую актрису, за очень короткий срок ввелась в очень сложный спектакль "Каменный гость" и месяц играла его в Париже. Критическая ситуация была спасена.

О спектакле "Старик и море"

- С 2006 года я не работаю в России. Насильно мил не будешь. Дважды в одну реку не входят. Но в память о Любимове мы - Алла, Владимир Мартынов и я - сделали спектакль "Старик и море". Юрий Петрович много значит в моей биографии…Московская премьера состоялась в Театре Вахтангова в 2017 году. Сыграли на Чеховском фестивале. А потом стали играть на гастролях: Воронеж, Екатеринбург, Пермь... Спасибо Андрею Могучему за возможность показать нашу работу в Петербурге.

"Старик и море" - это актриса Алла Демидова и текст Хемингуэя. Параллельно речевому действию идет, как теперь говорят, перформанс. Действие машинерии, жизнь неба и океана, населения океана - акул. И сочинение Мартынова. Это не речь под музыку, не музыка под речь, а два самостоятельных сочинения, спаянных в один художественный образ.

После этого спектакля я не собираюсь ничего делать. Достаточно. Театр - для молодых.

О новых книгах

- Книги написаны в содружестве с Фондом Анатолия Васильева. Фонд Васильева - это только громко звучит. На самом деле, ничего нет - кроме названия и меня. Ну и архив.

Вместе с московским издательством ABCdesign мы затеяли серию книг. Первая -

"Постдраматический театр" Ханса-Тиса Леманна, в переводе Натальи Исаевой.

Вторая - Параутопия", сделана вместе с киноведом Зарой Абдуллаевой. А третья - "Театр и его двойник" выдающегося литератора, философа и теоретика театра Антонена Арто (переводы Исаевой). Это специальная литература. Не мемуары, а довольно сложные тексты. Я иногда спрашиваю людей: "А вы читали эту книгу?" - "Нет".- "Вам трудно ее читать?" - "Да, очень".

Хочу собрать в этой серии неизвестного Гротовского, еще какие-то вещи. Может, я скажу малоприятные вещи: меня не очень устраивает необразованность молодежного художественного движения.

О Ленинграде

- Когда я учился в Ростове, во время университетских каникул покупал билет в Москву, далее - Ленинград и приходил на спектакли Товстоногова, начиная от "Горе от ума". Так что я давний зритель БДТ.

Еще Ленинград. Моя шумная биография связана со спектаклем "Серсо (1985 год, Малая сцена Театра на Таганке. - "РГ"). Мы были самым первым из студийных театров СССР, который выехал в Европу. А потом сыграли "Серсо" в Измайловском саду, в Летнем театре (Молодежный театр на Фонтанке.- "РГ"). Это были фантастические гастроли ("Есть свидетели!" - раздались реплики из зала). Я до сих пор помню тот шок, который пережил. Поэтому я сейчас здесь.

Для москвича, московского режиссера город Ленинград - не простой. Мне всегда приезжать сюда сложно, тревожно, всегда боюсь. И сейчас боюсь.

- Всё будет хорошо! - заверил Андрей Могучий.