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29.01.2020 18:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Здесь будет экспозиция

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 18(8072)
В Петербурге появится еще одна экспозиция, посвященная блокаде.

В конце прошлого года на проспекте Непокоренных, ровно напротив входа на Пискаревское мемориальное кладбище, открылся ресторан. Горожане возмутились: такие заведения недопустимо размещать в священном для всех петербуржцев месте. Власти согласились и оперативно нашли выход из положения.

Фото: Архив Тамары Калининой
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Как говорят в Смольном, помог "социально ответственный бизнес". Договор аренды с ресторатором был досрочно расторгнут, помещение выкупил петербургский бизнесмен Анатолий Бернштейн, создатель известного выставочного комплекса "Ленрезерв".

Год назад сотрудники комплекса поразили всех масштабной экспозицией, воссоздав целую улицу блокадного Ленинграда с трехэтажными домами, бомбоубежищами, школами, комнатами жителей, военной техникой и другими материальными свидетельствами времен Великой Отечественной войны.

Свое дело музейщики "Ленрезерва" продолжат в павильоне напротив Пискаревского кладбища. Здесь на площади 250 квадратных метров будет размещена экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда. Работы уже начались.

Полностью выставка развернется к 75-летию Победы. А к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады здесь появился первый экспонат - власти Петербурга передали "Ленрезерву" громкоговоритель, выпущенный в 1936 году на заводе имени Калинина.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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